Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

Profesör El Karim, çalışmaların bir sonraki aşamasında aspirinin diş dentinini nasıl yenileyebileceğini ve dolgulara olan ihtiyacı nasıl değiştireceğinizi anlamaya çalışacaklarını belirtti.
El Karim bununla birlikte aspirinin dişlere enjekte edilmesini de mümkün görmüyor ve ekliyor:
"Bu şu anda bilimsel bir tartışma ve kesinliği yok. Kimseyi aspirini bu şekilde kullanma konusunda cesaretlendirmiyoruz. Amacımız eczacı meslektaşlarımızla yapacağımız çalışmalardan sonra diş için bir şeyler geliştirmeye çalışmak."
Uzmanlar, sağlık örgütleri tarafından kabul edilen aspirinin gelecekte diş tedavisinde kullanılması durumunda dünya sağlık sistemi için büyük tasarruf sağlanabileceğini düşünüyor.