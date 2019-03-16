Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

DİŞLERİN KENDİNİ YENİLEMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Kendi hücrelerini yenileyebilme kabiliyetleri sınırlı olan dişlerin çürümesi halinde dolgu teknolojisi kullanılıyor. Ancak bu dolguların insan hayatı boyunca birkaç kez değiştirilmesi gerekiyor.

Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, aspirinin diş kökü hücrelerini onarmasıyla dolgulara olan ihtiyacın ortadan kaldıracağına dair çalışmalar yapıyor.