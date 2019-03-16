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  • Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

Sağlıklı dişlerin, vücudumuzun bir çok hastalıklardan korunmasında başrol oynadığını biliyor muydunuz? Sağlıklı, güçlü ve beyaz dişler için evde kolay uygulayabileceğiniz yöntemler neler? Ağız ve diş sağlığına besinler neler? Evde kolay diş beyazlatma yöntemleri ve çürükler için uygulanabilecek pratik bilgiler neler? Diş sağlığıyla ilgili merak edilen sıkça sorulan soruların cevaplarını ve dişlerinizin sağlıklı, güçlü ve bakımlı olması için uygulayabileceğiniz en iyi ve kolay yöntemleri sizin için derledik...

Giriş Tarihi: 16.03.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 11:56
Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, her zaman kullanılan o hapın hafif dozda bile alındığında dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı ortaya çıktı.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

Kuzey İrlanda'daki araştırmacılar, aspirinin diş çürümesini geri çevirip dişte oluşan kaviteleri tedavi edebileceğini ortaya koydu.

Belfast'taki Queen's Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, aspirinin diş kökündeki hücreleri uyararak diş yenilenmesini sağladığı tespit edildi.

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Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

En yaygın diş hastalığı olan çürük, diş sinirinin iltihaplanmasına ve diş ağrısına neden oluyor.

Aspirin uzun yıllar ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaç. Özellikle baş ve kas ağrılarıyla, kadınların regl dönemindeki ağrılarını gidermek için kullanılıyor.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

DİŞLERİN KENDİNİ YENİLEMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Kendi hücrelerini yenileyebilme kabiliyetleri sınırlı olan dişlerin çürümesi halinde dolgu teknolojisi kullanılıyor. Ancak bu dolguların insan hayatı boyunca birkaç kez değiştirilmesi gerekiyor.

Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, aspirinin diş kökü hücrelerini onarmasıyla dolgulara olan ihtiyacın ortadan kaldıracağına dair çalışmalar yapıyor.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

İngiltere Diş Araştırmaları Derneği yıllık konferansında sunulan araştırma bulgularında da, aspirinin diş kök hücrelerinin işlevini artırabileceğini ve hasarlı dişin kendini tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Aspirinin dişin kendi hücrelerini üretmek için gerekli olan gen imalatına yardımcı olacağının daha önceki araştırmalarda da ortaya konduğu belirtildi.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

Profesör El Karim, çalışmaların bir sonraki aşamasında aspirinin diş dentinini nasıl yenileyebileceğini ve dolgulara olan ihtiyacı nasıl değiştireceğinizi anlamaya çalışacaklarını belirtti.

El Karim bununla birlikte aspirinin dişlere enjekte edilmesini de mümkün görmüyor ve ekliyor:

"Bu şu anda bilimsel bir tartışma ve kesinliği yok. Kimseyi aspirini bu şekilde kullanma konusunda cesaretlendirmiyoruz. Amacımız eczacı meslektaşlarımızla yapacağımız çalışmalardan sonra diş için bir şeyler geliştirmeye çalışmak."

Uzmanlar, sağlık örgütleri tarafından kabul edilen aspirinin gelecekte diş tedavisinde kullanılması durumunda dünya sağlık sistemi için büyük tasarruf sağlanabileceğini düşünüyor.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Sağlıklı dişler için uygulanan bu yöntem şaşırtıyor...

EVDE UYGULAYACAĞINIZ BU YÖNTEMLE DİŞ TAŞLARINDAN KURTULUN!

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? Bu sorunun cevabı evet. Öyleyse bu yöntemlerden bazılarını gelin birlikte öğrenelim..

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