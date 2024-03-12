Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:28
Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor
Damar tıkanıklığının en önemli sebeplerinden biri vücuttaki kötü kolesterol seviyesinin artışa geçmesidir. Kalp sağlığını doğrudan etkileyen ve hayati tehlike yaratabilen kötü kolesterol, bazı besinlerin daha sık tüketilmesiyle dengelenebiliyor. Yapılan çalışmalar, iyi kolesterol seviyelerini artırarak kalp sağlığını koruyan kötü kolesterol seviyesini azaltarak damar tıkanıklığını önleyen besinleri ortaya çıkardı. İşte tükettiğiniz andan itibaren kolesterol seviyenizi dengeleyecek besinler...