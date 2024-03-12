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Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:28

Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor

Damar tıkanıklığının en önemli sebeplerinden biri vücuttaki kötü kolesterol seviyesinin artışa geçmesidir. Kalp sağlığını doğrudan etkileyen ve hayati tehlike yaratabilen kötü kolesterol, bazı besinlerin daha sık tüketilmesiyle dengelenebiliyor. Yapılan çalışmalar, iyi kolesterol seviyelerini artırarak kalp sağlığını koruyan kötü kolesterol seviyesini azaltarak damar tıkanıklığını önleyen besinleri ortaya çıkardı. İşte tükettiğiniz andan itibaren kolesterol seviyenizi dengeleyecek besinler...

Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor

YULAF EZMESİ:

Yüksek lif içeren yulaf ezmesi, kolesterol seviyesini düşürmeyi sağlar. Özellikle kahvaltıda yulaf ezmesi tüketmek gün içerisinde kan şekeri dalgalanmalarını engelleyerek vücudun fazladan yağ depolamasını durdurur.

Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor

TAM TAHILLAR:

İşlenmiş tahıllara kıyasla daha fazla lif içeren tam tahıllı besinler bol miktarda lif içerir ve bu sayede kolesterolü düşürücü etki gösterir.

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Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor

YEŞİL ÇAY:

Kilo verme konusunda etkileri kanıtlanmış olan yeşil çay, düzenli olarak tüketildiğinde aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürür. Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çay, bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor

HAVUÇ:

Birçok meyve kolesterolü düşürme açısından zengindir ancak en etkili meyvelerden biri havuçtur. Havuç içerisinde bulunan antioksidanlar ve bileşenler sayesinde kötü kolesterol seviyesini kısa sürede düşürür.

Damarlarda birikmiş yağı tek seferde eritiyor! Bu besini tüketen kolesterol nedir bilmiyor

BAKLAGİLLER:

Onlarca faydası bulunan baklagillerden özellikle mercimek, nohut ve bezelye gibi baklagiller yüksek miktarda lif içerir ve kolesterolü düşüren bileşenler bakımından zengindir.

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