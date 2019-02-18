Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!
Egzersiz yapmanın vücuda büyük faydalar sağladığını artık herkes biliyor. Özellikle egzersiz aleminde hayatınızda olumlu değişiklikleri öne çıkarak biraktivite yer alıyor, o da dans... Dans etmenin vücuda olan 5 yararı bakın neler...
Giriş Tarihi: 18.02.2019
15:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019
15:45
DAHA İYİ BEYİN SAĞLIĞI
Alman bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre,
dans etmenin alzheimer gibi hastalıklara karşı iyi geldiğini ve hafızayı güçlendirdiği belirlenmiştir.
AĞRILARI AZALTIYOR
Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji ve Antropoloji Bölümleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre;
dans etmenin, ihtiyaç duyduğunuz efor ve senkronizasyon sayesinde, ağrı eşiğinizi yükselterek ağrıyı hafiflettiği belirtilmiştir.
ESNEKLİK, ENERJİ VE MUTLULUK SAĞLIYOR Avustralya'da Queensland Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada bale gibi dans programına katılan yaşlıların, daha fazla esneklik yaşamaya ve daha fazla enerji hissettiği görülmüştür.
RUHSAL PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRIYOR Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları ve madde bağımlılığı gibi birçok sağlık sorunu günümüzde sıklıkla görülmekte. Ancak dans, bunların hepsini değiştirme gücüne sahiptir.
ENGELLİ OLMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR İskandinavya Spor Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma ile dansın, engelli olma riskini ortadan kaldırdığı paylaşılmıştır.