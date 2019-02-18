Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

ESNEKLİK, ENERJİ VE MUTLULUK SAĞLIYOR



Avustralya'da Queensland Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada bale gibi dans programına katılan yaşlıların, daha fazla esneklik yaşamaya ve daha fazla enerji hissettiği görülmüştür.



