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etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

Egzersiz yapmanın vücuda büyük faydalar sağladığını artık herkes biliyor. Özellikle egzersiz aleminde hayatınızda olumlu değişiklikleri öne çıkarak biraktivite yer alıyor, o da dans... Dans etmenin vücuda olan 5 yararı bakın neler...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 15:45
Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

DAHA İYİ BEYİN SAĞLIĞI

Alman bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, etmenin alzheimer gibi hastalıklara karşı iyi geldiğini ve hafızayı güçlendirdiği belirlenmiştir.

Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

AĞRILARI AZALTIYOR

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji ve Antropoloji Bölümleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre; etmenin, ihtiyaç duyduğunuz efor ve senkronizasyon sayesinde, ağrı eşiğinizi yükselterek ağrıyı hafiflettiği belirtilmiştir.

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Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

ESNEKLİK, ENERJİ VE MUTLULUK SAĞLIYOR

Avustralya'da Queensland Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada bale gibi programına katılan yaşlıların, daha fazla esneklik yaşamaya ve daha fazla enerji hissettiği görülmüştür.

Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

RUHSAL PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları ve madde bağımlılığı gibi birçok sağlık sorunu günümüzde sıklıkla görülmekte. Ancak , bunların hepsini değiştirme gücüne sahiptir.

Dans etmenin vücuda 5 yararı bakın neler!

ENGELLİ OLMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

İskandinavya Spor Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma ile dansın, engelli olma riskini ortadan kaldırdığı paylaşılmıştır.

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