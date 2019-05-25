Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

Ramazan ayı boyunca, hem iftarda hem sahurda, dengeli beslenmenin önemi bir tık daha artıyor. Bu doğrultuda tok tutan ve tatlı ihtiyacını karşılayan çiğ kuru yemişler ile kuru meyveler öne çıkıyor. Peki en sağlıklı ara öğün olarak hangi kuru yemiş ve kuru meyveleri tercih etmeliyiz? Hangi besinler ramazanda tok tutar? İftarda ve sahurda tüketilmesi gereken kuru yemiş ve kuru meyveler hangileridir? İşte Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'in iftarda ve sahurda tüketilmesini önerdiği kuru yemiş ve kuru meyveler...