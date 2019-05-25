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Demir deposu süper ! ve şaşırtıyor!

ayı boyunca, hem iftarda hem sahurda, dengeli beslenmenin önemi bir tık daha artıyor. Bu doğrultuda tok tutan ve tatlı ihtiyacını karşılayan çiğ kuru yemişler ile kuru meyveler öne çıkıyor. Peki en sağlıklı ara öğün olarak hangi ve kuru meyveleri tercih etmeliyiz? Hangi ramazanda tok tutar? İftarda ve sahurda tüketilmesi gereken kuru yemiş ve kuru meyveler hangileridir? İşte Uzman Diyetisyen 'in iftarda ve sahurda tüketilmesini önerdiği kuru yemiş ve kuru meyveler...

Giriş Tarihi: 25.05.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 10:30
Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

Tok kalmanızı sağlamak için çiğ kuru yemişler, tatlı ihtiyacını gidermek için de kuru meyveler oruç tutarken tercih etmeniz gereken iki önemli yiyecek.

Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

Kuru yemişlerin oruç süresince sağlığımıza en büyük katkısı içlerinde bulunan benzersiz yağ asitleri. Bu yağ asitleri sayesinde kalbi koruyorlar. Kuru meyveler de vücudun enerji depolarının korunmasında süper güç görevi görüyor.
Ayrıca çiğ kuru yemişler; E, K, B1, folik asit vitaminleri, magnezyum, potasyum, bakır, selenyum mineralleri, antioksidanlar, fitoesteroller ve diyet lifleri bakımından zengindir.

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Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

alırken gün kurusu olmasına dikkat etmelisiniz. Gün kurusu meyveler daha çok vitamin, mineral, antioksidan ve diyet lifi barındırır.

Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

İDEAL İFTARİYELİK
İftarda tereyağı, şarküteri ürünleri yemek kalp sağlığını bozar. Bunlar, insulin direncini doymuş yağlardan dolayı arttıran besinlerdir. Bu yüzden kavrulmamış ceviz, badem, fındık yanına gün kurusu hurma, kuru kayısı, kuru erik gibi bol antioksidan ve lif içeren doğal besinleri tüketmek vücudun genel sağlığını korur. Ayrıca vücudun uzun süren açlık sonrası boşalan karbonhidrat depolarının yerine konmasında da ideal yiyeceklerdir.

İftardan sonra ara öğünde taze meyveler yanında ceviz, ev yapımı yoğurdunuzun içine gün kurusu meyveleri katıp yemenizi tavsiye ederim. Böylece kan şekerinizin düşmesini önleyip birden yükselmesinin de önüne geçersiniz. İftardan sonra uykuya meyil ve uyuşukluk sorunları yaşamadan aşırı tatlı isteğinin de önüne geçmiş olursunuz.

Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

Örneğin çiğ ceviz içi yanına taze kayısı, çiğ badem içi yanına küçük boy şeftali, çiğ kaju fıstığı yanına kiraz, çiğ badem içi yanına taze çilek tercih edebilirsiniz. Taze meyveler ile çiğ kavrulmamış kuru yemişleri bir arada yediğinizde aynen süt tüketmiş kadar dengeli protein almış olursunuz.

Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

SAHURDAN SONRA BİR AVUÇ
yapanlar için önerim ise sahur sonrası 1 avuç çiğ karışık kuru yemişi 1 büyük su bardağı ile yemek olacak. Böylece tok kalma zamanınızı doğal olarak daha uzun süreye çıkartmış olacaksınız. Sahurda yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ekmeği tokluk hissi verir. Fakat yüksek lif içeren çiğ kuru yemişlerden 1 avuç gibi küçük miktar, mucize etkileriyle tokluğu bedenen hissetmenizi sağlar. Yani açlık açlık hissini azaltır.

Demir deposu süper besin! Kuru yemiş ve kuru meyvelerin faydaları şaşırtıyor!

AÇIK MI HİJYENİK PAKET Mİ?
Hep faydalarını konuşuyoruz bu çiğ kuruyemiş ve kuru meyvelerin ama burada tüketim için de bir noktanın altını çizmek istiyorum. Çiğ kuruyemiş ya da ... Ne tüketiyorsanız mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmek önceliğiniz olmalı. Son kullanma tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, güvendiğiniz ürünlere yönelin.

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