Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
09:57
Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor
En sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri B12 vitamin eksikliğidir. Gün içinde hissedilen yorgunluk, halsizlik ve unutkanlık gibi şikayetlerin temelinde B12 vitamin eksikliği yatar. Uzmanlar, demir gibi bir hafızanın sırrının B12 vitamini içeren besinlerden geçtiğini söylüyor. Bazı besinler, tüketildiği andan itibaren B12 kaynaklarını doldurmaya başlıyor. Peki, hangi besinler B12 deposunu dolduruyor? İşte B12 vitamini içeren besinler...