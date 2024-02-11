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Haberler Galeri Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:57

Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor

En sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri B12 vitamin eksikliğidir. Gün içinde hissedilen yorgunluk, halsizlik ve unutkanlık gibi şikayetlerin temelinde B12 vitamin eksikliği yatar. Uzmanlar, demir gibi bir hafızanın sırrının B12 vitamini içeren besinlerden geçtiğini söylüyor. Bazı besinler, tüketildiği andan itibaren B12 kaynaklarını doldurmaya başlıyor. Peki, hangi besinler B12 deposunu dolduruyor? İşte B12 vitamini içeren besinler...

Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor

ISIRGAN OTU:

Doğadaki en güçlü besinlerden biri olan ısırgan otu, B12 vitamini bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Sote veya çay olarak tüketilebileceği gibi çay olarak da tüketilebilir.

Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor

KARACİĞER:

Özellikle dana karaciğeri, B12 vitamini ve diğer önemli besin maddeleri açısından oldukça zengindir.

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Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor

YUMURTA:

Güçlü bir protein kaynağı olan yumurta sarısı, B12 vitamini bakımından zengindir.

Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:

Süt ve süt ürünleri B12 bakımından oldukça zengindir. Bitkisel sütler için ise aynı şey geçerli değil. Badem sütü, yulaf sütü, Hindistan sütü gibi seçenekler B12 bakımından zengin değildir.

Demir gibi hafızanın sırrı bu besinde! B12 kaynağını 1 günde dolduruyor

BALIK:

Faydaları saymakla bitmeyen balık, B12 bakımından en zengin besinlerden biridir. Özellikle somon, alabalık, sardalya ve ringa balığı gibi yağlı balıklar B12 kaynağını kısa sürede dolduruyor.

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