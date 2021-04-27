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Giriş Tarihi: 27.04.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:10

Dikkat! Bu belirtiler eksikliğini işaret ediyor

vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organik bileşenlerdir. Özellikle doğal kaynaklarında bulunan, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan vitaminlerin eksikliği durumunda birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Peki vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi belirtiler eksikliğini işaret ediyor? Hangi besinde hangi vitamin bulunur? A, B12, E ve diğer belirtileri nelerdir? İşte ...

Dikkat! Bu belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor

A VİTAMİNİ

Eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

Dikkat! Bu belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

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Dikkat! Bu belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sorunlarına neden olabiliyor.

Dikkat! Bu belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor

KAYNAKLARI:

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal ; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

Dikkat! Bu belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

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