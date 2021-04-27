Aman dikkat! Bu belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor

Vitaminler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organik bileşenlerdir. Özellikle doğal besin kaynaklarında bulunan, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan vitaminlerin eksikliği durumunda birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Peki vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi belirtiler vitamin eksikliğini işaret ediyor? Hangi besinde hangi vitamin bulunur? A, B12, E ve diğer vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte vitamin eksikliği belirtileri...