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Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Prof. Dr. Murat Tuncer, günlük hayatta yaptığımız ve yavaş yavaş böbrek sağlığına ciddi zararlar veren 7 davranışı açıkladı...

Giriş Tarihi: 01.01.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 10:39
Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Günlük alışkanlıklarımızın hastalıkların oluşma sürecine katkılarının bu denli büyük olduğunu biliyor muydunuz? Verdiği zararın farkında olmadan yaptığımız bu hatalar böbrek sağlığımızı bozuyor...

Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Bilinçsiz ilaç kullanmak: Bilinçsiz bir şekilde antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir.

Doktor tarafından önerilmedikçe asla antibiyotik ve ağrı kesici alınmamalıdır. Aksi durum hekim tarafından önerilmedikçe ağrı kesici olarak etken maddesi parasetamol olan ilaçlar tercih edilmelidir.

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Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Fazla tuz kullanımı: Sağlıklı bir insan için günde 4 gram yemek tuzu tüketimi yeterlidir; ancak dünya oranlarına bakıldığında Türkiye en fazla tuz tüketen ülkelerden biridir.

Fazla tuz kullanımının, kan basıncını artırarak kalp ve damar hastalıkları ile birlikte böbrek hastalıklarını da tetiklediği unutulmamalıdır. Bunun için ilk adım olarak masadan tuz kaldırılmalıdır.

Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

İdrarı tutmak: Su içmek ne kadar rutin bir alışkanlıksa, idrar yapmak da zararlı olan sıvı atıkların atılması için gerekli bir eylemdir.

Ancak birçok kişi hijyenik sebepler ya da bir takım yanlış alışkanlıklar sebebiyle idrarını gün içerinde sıklıkla tutmaktadır. İdrar tutmak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına, mesane yapısının bozulmasına ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyen ciddi tablolara yol açabilmektedir.

Bir kişinin normal bir süreçte günde 4-6 kez idrarın yapılması gerekir.

Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Yeterince su içmemek: Su içmek, insan metabolizmasının sağlıklı işleyişi için önemlidir. Vücut susuz kalırsa, ilk olarak böbreklere etki eder. Çünkü su içmemek kan basıncını yavaşlatır.

Normal süreçte bir dakikada kalpten pompalanan kanın yüzde 20'si ise böbreklerden geçer. Böylelikle vücudun susuz kalması ile ilk olarak böbrekler alarm verir.

Sağlıklı bir insanın günde 1.5-2 litre su içmesi gereklidir. Vücudun ihtiyacı olan suyun alınmaması halsizliğin yanı sıra böbreklerde de taş oluşumuna yol açabilir.

Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Sigara içmek: Sigara kullanımı, kalp gibi tamamen damarlardan yapılı bir organ olan böbreklerimizde de damar tıkanıklıklarına yol açar. Dolaylı olarak da kan basıncını artırarak böbreklere zarar verir.

Böbrek hastalarında sigara içimi ölüm riskini en az 4 kat artırmaktadır.

Dikkat! Bu hatalar böbrekleri bitiriyor...

Fazla protein tüketmek: Birçok böbrek hastalığında idrarda atılan protein miktarı artar. İdrardaki bu artmış protein zamanla böbrek yapısında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.

Bu durumda fazla protein tüketmek, böbrek hastalığının hızlanmasına yol açar. Birçok gencin vücut geliştirme adına kontrolsüz bir şekilde aldığı takviye proteinler de akut böbrek yetmezliğine yol açabilir.

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