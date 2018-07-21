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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir

Giriş Tarihi: 21.07.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 13:09
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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

A VİTAMİNİ

Eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

Kaynakları:

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal besinler; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

Gereğinden fazla alınırsa karaciğerde büyüme, ciltte pul pul dökülme, sinir sisteminde bozukluklar, avuç içinde ve ayak tabanlarında renk değişimi, mide bulantısı gibi sonuçlar görülebiliyor.

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! Bunları yaşıyorsanız eksikliğiniz var demektir
Dikkat! Bunları yaşıyorsanız b12 eksikliğiniz var demektir

Emilimini artırmak için:

A vitamini yağda çözünen ve yağ aracılığı ile taşınan bir vitamin olduğundan emilim için diyetle alınan yağ miktarı son derece önemli.

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