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Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor" dedi. Sıkça tüketilen tarçınla ilgili uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tüketilmeden önce ne yapılması gerektiğini aktardı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:28
Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor" dedi. Sıkça tüketilen tarçınla ilgili uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tüketilmeden önce ne yapılması gerektiğini aktardı. İşte ayrıntılar…

Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam'dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor" diyen Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, şöyle devam etti...

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Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Eskiden sofralarda 'seylan' tarçını kullanıldığını kaydeden Yeşilada, "İç içe geçmiş ince dokusu ile taşıdığı az miktarda 'öjenol' ile o güzel koku ve aroma ortaya çıkıyor. denildiğinde aklımıza ilk bu geliyor.

Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Bu tarçının fiyatı da çok yüksek. Türkiye eskiden bunu kullanıyordu. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O yüzden bu sağlık açısından risk oluşturmuyor. Çocuk ve yetişkinler başta olmak üzere herkes tatlılarına, içeceklerine rahatça ilave edebilir" ifadelerini kullandı.

Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

"70 KİLO İNSAN 7 MİLİGRAM KUMARİN TÜKETEBİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre; 70 kiloluk bir insanın alabileceği en fazla kumarin miktarının 7 miligram olarak belirlendiğini hatırlatan Yeşilada, "Dolayısıyla gündelik aldığımız bu tarçınlar son derece risk içeriyor.

Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Bazı kişiler tarçının kan şekerini dengelediği konusundaki bilimsel verilerden kaynaklanarak 'muhallebinizin üzerine silme koyup öyle yiyin kan şekeriniz yükselmesin' diyor. O zaman insanlar büyük bir risk altına giriyor. Çocuğunuza da bunu bu şekilde verdiğinizde daha büyük bir risk oluşuyor" dedi.

Dikkat! Farkında olmadan tüketiyoruz ama beyin kanamasına sebep olabilir!

Alınması gereken kumarin miktarının insan kilosuyla orantılı olması gerektiğini vurgulayan Yeşilada, "Doğru kullanım, 0,1 miligram bölü kilogram başı olarak hesaplanıyor.

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