Dikkat! Kalp atışınızı duyuyorsanız...

Özellikle kalp rahatsızlığı olan, ailede erken yaşta ani ölüm olan kişilerde çarpıntıyla beraber ya da yalnızca bayılma olması, tehlikeli bir ritim sorununu düşündürmelidir.

Ritim bozukluğu potansiyeli olan kişilerde bazen ilk belirti ani ölüm olabilir. Kalp rahatsızlığı olan ve ailede erken yaşta ani ölüm olan kişiler özellikle ani ölüm riski taşırlar.

Özellikle kalp hastalığı olan, çarpıntıyla beraber bayılma olan ve ailede erken yaşta ani ölüm olan kişilerdeki çarpıntı yakınması dikkate alınmalı ve tam bir değerlendirme yapılmalıdır.