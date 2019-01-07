Dikkat! Kalp atışınızı duyuyorsanız...

KALP ATIŞINIZI DUYUYORSANIZ…
Çarpıntı, tanım olarak kişinin kendi kalp atımlarını hissetmesidir. Bu his, normal atan ve ritmi düzgün bir kalbin gündelik yaşamdaki fizyolojik bir cevabı olabileceği gibi, kalpteki ritim sorununun bir belirtisi olabilir. Kalpte heyecanlanınca, eforla veya kan basıncı yükselince olan güçlü atımlar fizyolojik bir cevap olarak çarpıntı oluşturabilir. Ek olarak, kansızlık ve ilaç kullanımı gibi bazı etkenler güçlü kalp atım hissi doğurarak kişinin çarpıntı hissetmesine neden olabilir. Yine heyecanlanma, egzersiz, aşırı çay - kahve tüketimi, sigara / nikotin, alkol alımı kalpte güçlü ve hızlı atıma neden olarak çarpıntıya yol açabilir. Ayrıca bu etkenler, kalpte normal ileti dışı odaklardan uyarı çıkmasına yol açabilir. Bu tarz çarpıntıların fizyolojik olmayan, ancak kalp dışı etkenlerinden biri zehirli guatr olarak bilinen hipertroididir. Hormonların normal olduğu nodül ve büyümeden ibaret olan guatr ise çarpıntıya neden olmaz.