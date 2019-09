Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Dünyada hızla yayılan et yiyen bakteri vakalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Okurken bile kan donduran bu hastalık yakalananların hayatını kabusa çeviriyor. Adeta günden güne eriyen hastalar tanınmaz hale geliyor. 47 yaşında dört çocuk annesi olan Donna Corden için hayat bir anda kabusa döndü. Evinizin herhangi bir alanında düşseniz başınıza en fazla ne gelebilir? Kırık, çıkık, yaralanma... Peki talihsiz kadının başına ne geldi? Donna Corden mutfağında düştü ve et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi... İşte ölümden dönen talihsiz annenin yaşadıkları ve et yiyen bakterinin pençesine düşen talihsiz insanlar...