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  • Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Dünyada hızla yayılan vakalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Okurken bile kan donduran bu hastalık yakalananların hayatını kabusa çeviriyor. Adeta günden güne eriyen hastalar tanınmaz hale geliyor. 47 yaşında dört çocuk annesi olan için hayat bir anda kabusa döndü. Evinizin herhangi bir alanında düşseniz başınıza en fazla ne gelebilir? Kırık, çıkık, yaralanma... Peki talihsiz kadının başına ne geldi? Donna Corden mutfağında düştü ve et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi... İşte ölümden dönen talihsiz annenin yaşadıkları ve et yiyen bakterinin pençesine düşen talihsiz insanlar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 15:16
Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Dünyada hızla yayılan vakalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Okurken bile kan donduran bu hastalık yakalananların hayatını kabusa çeviriyor. Adeta günden güne eriyen hastalar tanınmaz hale geliyor. 47 yaşında dört çocuk annesi olan için hayat bir anda kabusa döndü. Evinizin herhangi bir alanında düşseniz başınıza en fazla ne gelebilir? Kırık, çıkık, yaralanma... Peki talihsiz kadının başına ne geldi? Donna Corden mutfağında düştü ve et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi... İşte ölümden dönen talihsiz annenin yaşadıkları ve et yiyen bakterinin pençesine düşen talihsiz insanlar...

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Yüzünün sol kısmını yüzünden kaybeden , ameliyatla yeni görüntüsüne kavuştu ve yaşadıklarını anlattı. 47 yaşında dört çocuk annesi olan Donna Corden'in hayatı, et yiyen bakterisebebiyle kabusa döndü.

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Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Geçtiğimiz yıl ocak ayında mutfakta yere düşen ve alın kemiği kırılan Donna, önemli bir şeyi olmadığını düşündü.

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Fakat Donna'nın kızı annesini hastaneye götürdü.

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Donna'nın bedeni morarmaya ve böbrekleri çalışmamaya başladı.

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Doktorlar, Donna'nın oldukça nadir görülen ve son derece agresif olan bir bakteri türü kaptığını söyledi.

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mutfakta düşen talihsiz kadının hayatı kabusa döndü...

Bakteri Donna'nın yüzünü yemeye başladı.

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