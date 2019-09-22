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  • Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Diş çürüğüne engel olan nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Dişlerimizin sağlığı diğer organlarımızın sağlığı gibi çok önemlidir. (diş çürümesi), büyük ölçüde önlenebilir olmasına rağmen, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir sorundur. Diş sağlığınızı düşünüyorsanız en başta yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Besinlerin etkileri sonucunda diş çürükleri, diş sararmaları gibi etkenler ortaya çıkabiliyor. Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 11:42
Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Dişlerimizin sağlığı diğer organlarımızın sağlığı gibi çok önemlidir. (diş çürümesi), büyük ölçüde önlenebilir olmasına rağmen, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir sorundur. Diş sağlığınızı düşünüyorsanız en başta yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Besinlerin etkileri sonucunda diş çürükleri, diş sararmaları gibi etkenler ortaya çıkabiliyor. Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

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Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Dişlerimizin en önemli görevi hiç kuşkusuz beslenmedir. Vücudumuz için aldığımız gıdalar ilk olarak ağız yoluyla alınır ve dişlerin öğütme ve parçalama fonksiyonu ile sindirilebilir bir hal almaktadır.

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Genel vücut sağlığımız için besinleri tüketmek ve dengeli beslenmek zorundayız. Tükettiğimiz gıdalar içerisinde dişlerimize son derece yararlı gıdalar olmakla birlikte diş sağlığımızı olumsuz etkileyen gıdalarda bulunmaktadır.

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

DİŞLERE İYİ GELEN BESİNLER HANGİLERİ?

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımızda 1. sıradaki besinlerdir.Bu içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir.

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğüne son veren besinler

Peynirlerin bazik özelliklerinden dolayı ağızdaki asidik ortam nötürlenir ve asitlerin diş çürüğüne neden olması önlenir.

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