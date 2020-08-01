Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için insülin hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi besinler nelerdir? İşte insülin direncini kıran besinler...