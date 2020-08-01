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Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte direncini kıran mucize besinler

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi besinler nelerdir? İşte insülin direncini kıran besinler...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 07:45
Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi besinler nelerdir? İşte insülin direncini kıran besinler...

Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir.

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Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.

Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

Sonuçta kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda pankreas bezi, şeker seviyesini düşürmek için cevap olarak daha fazla salgılar. Bu salgılama işlemi sonsuz değildir bu da bir süre sonra pankreas bezinin yeterli insülin üretemez hale gelmesine neden olur.

Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

Kanda giderek yükselen şeker, tip 2 diyabete, yüksek tansiyona, kan yağlarının yükselmesine ve kalp damarhastalıklarına zemin hazırlar. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan direncini yenmenin en basit ve etkili yolu ise besinlerdeki güçte saklı.

Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

KALSİYUMDAN ZENGİN TUZDAN FAKİR BESLENME

İnsülin salınımı kalsiyuma bağımlı bir süreçtir, kalsiyum eksikliği oluşursa pankreastan insülin salgılanması olumsuz yönde etkilenir. İnsülin direnci olanlar günlük ihtiyaçlarını almalılar.

Diyabete ve yüksek tansiyona zemin hazırlıyor! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

Kalsiyum alımını artırmak için beslenmede süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir, badem, fındık ve yeşil yapraklı sebzelere yer verilmeli. direnci için risk oluştur, tuz tüketimi bir tatlı kaşığını geçmemeli.

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