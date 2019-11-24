Diyabetin çaresi bu besinde...

Yemeklerin vazgeçilmezi baharatlar hem lezzet hem sağlık saçıyor. En sık tüketilen baharatlardan biri olan kimyon adeta şeker hastalığına kalkan oluyor. Şeker hastalığını önleyen ve birçok sağlık sorununa derman olan kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon nasıl tüketilmelidir? Yoğurtla bir araya geldiğinde adeta mucize olan kimyon kan şekerini düzenlediği gibi aynı zamanda vücuttaki ödemin atılmasını sağlıyor. İşte uzmanların mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladığı kimyon mucizesi ve faydaları...