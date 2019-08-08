Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin. Ara öğünlerinizi atlamayın

Kan şekerinizi ideal bir seviyede tutmak için yapmanız gereken ilk şey, beslenmenize dikkat etmektir. Düzenli ve programlı bir beslenmeyle kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Fakat yaz aylarının gelmesiyle birlikte rutininiz bozulabilir; uyku ve yemek saatleriniz değişiklik gösterebilir. Bir diyabetli olarak belirli saat aralıklarında yemek yemeniz gerektiğini unutmayın. 8-10 saatten fazla uyumanın da beslenme düzeninizi bozacağını hatırlatalım. Bu nedenle uyku saatlerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmayın, diyabet ile mücadelenin ilk yolu, düzenli olarak şekerinizi ölçmek ve kontrol altında tutmaktır. Yeni nesil ölçüm cihazları sayesinde şeker ölçümü yapmak artık çok daha zahmetsiz olduğundan kan şekerini kontrol altında tutmak da daha kolay. Sensör teknolojisiyle günde 96 şeker ölçüm sonucunuzu kolay bir grafik üzerinde görürsünüz, böylece günlük aktivitelerinizin şeker seviyenizi nasıl etkilediğini anlar ve hayatınızı bu doğrultuda düzenleyerek diyabetli yaşam kalitenizi artırırsınız. Şeker seyir yönünüzü gösteren trend oklarıyla şekerinizin yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu görür hipoglisemi ya da hiperglisemiye girmeden şeker düzenleyici önleminizi alabilirsiniz. Hekiminize detaylı glisemik profilinizi de sunabildiğiniz için etkili tedavi sürecini başlatırsınız.