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Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve nem oranları, vücudumuzda birçok fizyolojik değişikliğe neden olur. En belirgin değişiklikler biri de su içme isteğimizdeki artıştır. Diyabetliler, susuzluk başta olmak üzere tüm bu değişimlerden düşündüğünüzden çok daha fazla etkilenebilir. Fakat ufak yaşam tarzı değişiklikleri, sürekli şeker ölçümü ve minik önlemlerle diyabetliler için de rahat bir yaz mümkün! İşte ile ilgili yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar…

Giriş Tarihi: 08.08.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 12:09
Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

İlaçlarınızı mutlaka serin bir ortamda saklayın

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla beraber dışarıda bıraktığınız kalemleriniz bozulabilir. İnsülin kalemlerinizi doktorunuzun ve eczacınızın belirttiği şekilde saklamaya dikkat edin. Kalemlerinizi kullanmadığınız zamanlarda serin ve kuru bir ortamda saklamaya özen göstermelisiniz. Buzdolabının yumurta bölümü bunun için oldukça ideal olacaktır.

Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Öğle saatlerinde mümkünse dışarı çıkmayın

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir ve bu durum cildiniz için oldukça zararlı olabilir. Cildinizi, güneşin zararlı ışınlarından korumanız gerektiğini unutmayın. Hava çok sıcakken dışarı çıktığınızda diyabetin neden olduğu sinir kaybından dolayı cildinizde ufak yanıklar oluşabilir ya da sıvı kaybından dolayı kan şekeriniz yükselebilir. Eğer yine de dışarı çıkmanız gerekiyorsa gölge alanları tercih etmeye çalışmalısınız.

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Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Yaz mevsiminde : Yaz meyveleri göründüğü kadar masum olmayabilir

Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızla yükseltir. Bu yüzden bu tür besinleri tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin karpuz, kavun, üzüm, çilek ve incir gibi yaz meyveleri yüksek glisemik indeksine sahiptir. Dolayısıyla bu tür meyveleri bir küçük porsiyon şeklinde tüketmelisiniz. Bu tür besinleri yerken şekerinizi mutlaka kontrol etmelisiniz. Yemeden önce ve yedikten sonra kısa aralıklarla şekerinizi ölçmek, şekerinizdeki ani yükselmelerin önüne geçecektir. Sensör teknolojisi sayesinde parmak delmeye gerek kalmadan, sürekli ve anlık şeker ölçümü yaparak bu ölçümleri kaydeden ve şeker farkındalığı oluşturan şeker takip cihazı gibi ürünler etkili diyabet yönetimi sağlamanıza yardımcı olacaktır. Tükettiğiniz tüm besinlerin şeker seviyenize anlık etkisini görerek diyabetiniz için daha doğru beslenme kararlarını kolayca verebilirsiniz. Yüksek glisemik indeksli meyvelerin yanında süt ürünü tüketmek, o besinlerin glisemik indeksini düşürecektir. Ayrıca meyvelerin üzerine biraz tarçın serpmek, kan şekerinizin dengelenmesini sağlayacaktır.

Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Ayaklarınıza bakım yapmayı ihmal etmeyin

, damarlarda tıkanıklığa ve daralmaya neden olabilir. Bu yüzden ayak bakımınızı asla ihmal etmemelisiniz. Ayaklarınızı her zaman temiz tutun ve mutlaka nemlendirin. Ayaklarınızı, özellikle de parmaklarınızın arasını ve tabanınızı düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir renk değişikliği veya yara fark ederseniz mutlaka doktorunuzla iletişime geçin. Ayaklarınızı yaralanmalardan korumak için dar olmayan rahat ayakkabılar tercih etmeniz gerektiğini unutmayın. Mümkün olduğunca çıplak ayakla dolaşmayın.

Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Yaz aylarda su tüketimini arttırmak diyabet beslenmesinde oldukça önemlidir

Yaz aylarında su tüketimini arttırmak, diyabetliler için oldukça önemlidir. Çünkü fazla terlemeyle yaşanan sıvı kaybı, kişilerin kan şekerinin yükselmesine neden olur. Hatta ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğine davetiye bile çıkarabilir. Bu nedenle aşırı terleme sonucu bozulan elektrolit dengesinin sağlanması için bol bol su tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Kola, gazoz gibi asitli ya da çay, kahve gibi kafeinli içecekler tüketmekten kaçının.

Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin

Egzersiz ve spor, sağlıklı olmak isteyen her insanın hayatının bir parçası olmalıdır. Diyabetliler, düzenli spor yaparak fazla kilolarından kurtulabilir ve direncini kırabilir. Akşam saatlerinde yapacağınız 40-50 dakikalık yürüyüşler, kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Egzersiz esnasında yaşanacak şeker yükselmesi ve düşmesiyle ilgili endişeleriniz varsa, şeker takip cihazı teknolojisi size oldukça yardımcı olacaktır. Egzersiz öncesi, sonrası ve esnasında kolayca ve sıklıkla şeker ölçümünüzü yaparak egzersizinizi gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz.

Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin. Ara öğünlerinizi atlamayın

Kan şekerinizi ideal bir seviyede tutmak için yapmanız gereken ilk şey, beslenmenize dikkat etmektir. Düzenli ve programlı bir beslenmeyle kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Fakat yaz aylarının gelmesiyle birlikte rutininiz bozulabilir; uyku ve yemek saatleriniz değişiklik gösterebilir. Bir diyabetli olarak belirli saat aralıklarında yemek yemeniz gerektiğini unutmayın. 8-10 saatten fazla uyumanın da beslenme düzeninizi bozacağını hatırlatalım. Bu nedenle uyku saatlerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmayın, ile mücadelenin ilk yolu, düzenli olarak şekerinizi ölçmek ve kontrol altında tutmaktır. Yeni nesil ölçüm cihazları sayesinde şeker ölçümü yapmak artık çok daha zahmetsiz olduğundan kan şekerini kontrol altında tutmak da daha kolay. Sensör teknolojisiyle günde 96 şeker ölçüm sonucunuzu kolay bir grafik üzerinde görürsünüz, böylece günlük aktivitelerinizin şeker seviyenizi nasıl etkilediğini anlar ve hayatınızı bu doğrultuda düzenleyerek diyabetli yaşam kalitenizi artırırsınız. Şeker seyir yönünüzü gösteren trend oklarıyla şekerinizin yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu görür hipoglisemi ya da hiperglisemiye girmeden şeker düzenleyici önleminizi alabilirsiniz. Hekiminize detaylı glisemik profilinizi de sunabildiğiniz için etkili tedavi sürecini başlatırsınız.

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