Diyabetlilerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken detaylar

Yaz mevsiminde diyabet: Yaz meyveleri göründüğü kadar masum olmayabilir
Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızla yükseltir. Bu yüzden bu tür besinleri tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin karpuz, kavun, üzüm, çilek ve incir gibi yaz meyveleri yüksek glisemik indeksine sahiptir. Dolayısıyla bu tür meyveleri bir küçük porsiyon şeklinde tüketmelisiniz. Bu tür besinleri yerken şekerinizi mutlaka kontrol etmelisiniz. Yemeden önce ve yedikten sonra kısa aralıklarla şekerinizi ölçmek, şekerinizdeki ani yükselmelerin önüne geçecektir. Sensör teknolojisi sayesinde parmak delmeye gerek kalmadan, sürekli ve anlık şeker ölçümü yaparak bu ölçümleri kaydeden ve şeker farkındalığı oluşturan şeker takip cihazı gibi ürünler etkili diyabet yönetimi sağlamanıza yardımcı olacaktır. Tükettiğiniz tüm besinlerin şeker seviyenize anlık etkisini görerek diyabetiniz için daha doğru beslenme kararlarını kolayca verebilirsiniz. Yüksek glisemik indeksli meyvelerin yanında süt ürünü tüketmek, o besinlerin glisemik indeksini düşürecektir. Ayrıca meyvelerin üzerine biraz tarçın serpmek, kan şekerinizin dengelenmesini sağlayacaktır.