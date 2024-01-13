Diyetisyen Selahattin Dönmez: "Fazla yağı bağırsaklarınızdan atacaksınız!": Vücudu tertemiz yapan o besin...

NEDEN KENDİMİ SÜREKLİ AÇ HİSSEDİYORUM

Tok kalmanın önemli bir yolu bağırsakların stabil olmasından geçiyor. Çünkü doygunluğu sağlayan kolesistokinin gibi birçok hormon bağırsaklarda salgılanıyor. Eğer tekrarlayan baş ağrısı, uykusuzluk, konsantrasyon kaybı, vücutta egzamalar, kendini sürekli yorgun hissetme, kas ve eklem ağrıları, saçlarında cansızlık ve dökülmeler, dışkıda kötü koku, ishal veya kabızlık gibi semptomların bulunması bağırsağın iç dengesinde olumsuzluklar olabileceğini ve tüm bunların bozulmuş bir bağırsak mikrobiyotasının göstergesi olabileceğinin habercisi olabilir. Ve bozulmuş mikrobiyota doygunluk hormonlarının da üretimini geciktirecek ya da bozacak ve birey kendini sürekli aç hissederek doğal ve sağlıklı beslense de sürekli atıştırmaya yönelebilecektir.

