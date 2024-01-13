Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
09:05
Diyetisyen Selahattin Dönmez: "Fazla yağı bağırsaklarınızdan atacaksınız!": Vücudu tertemiz yapan o besin...
Bir mikroskop ile bağırsaklarımıza bakabilsek içeride bizden habersiz devasa bir fabrikanın arı gibi çalıştığını görebilirdik. Bu da bize vücudumuzla ilgili kararları çoğunlukla bizim almadığımızı gösterir. Acaba diyetlerimizi sabote eden, başkaları kadar yememize rağmen kilo almamıza sebep olan bu düzeni ihmal etmemiz olabilir mi? Bu hafta bağırsakların düzenini inceleyeceğiz.