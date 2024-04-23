Doğada kendiliğinden yetişiyor! Bilim insanları duyurdu: "Kanser hücresini birkaç saatte yok ediyor!"

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar sonucunda elde edilen karahindibanın kanseri tedavi etme potansiyeline ilişkin veriler, bilim insanlarının dikkatini çekti. Birçok umut vaat eden bulgu elde edildi, özellikle kanser hücreleri üzerindeki etkileri sayesinde tedavi yöntemleri arasında etkili bir çare olabilir.



