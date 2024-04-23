Giriş Tarihi: 23.04.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
16:54
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Bilim insanları duyurdu: "Kanser hücresini birkaç saatte yok ediyor!"
Kanser, tüm dünyadaki ölüm sebeplerinden başında gelen oldukça önemli bir sağlık sorunu. Bu sorunla mücadele etmenin yöntemi ise; çevresel faktörlerin ve tetikleyicilerin farkında olmak. Kanseri önleyen doğal kaynaklar üzerinde yapılan bir çalışma ise; aslında hep çevremizde olan ama farkına varmadığımı bir bitkinin büyük etkilerini keşfetti. İşte ayrıntılar...