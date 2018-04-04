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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Giriş Tarihi: 04.04.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 14:41
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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde bebekte bir anormallik gördüler. Vücudunun büyük bölümü siyahlıklarla kaplıydı.

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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Newsner'in haberine göre, bebekte konjenital melanositik nevüs olduğu tespit edildi. Vücudunun %80'i siyahlıklarla kaplıydı.

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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Doktorlar, Dylan'ın annesi Kara'ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyorlar. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var.

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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Dylan'ın sırtındaki leke o kadar büyüktü ki cerrahlar tamamını almak istediler. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti.

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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle cildinde şişikler oluşmaya başladı. Şişikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti.

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sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!
Doğum lekesi sanıyorlardı, doktor şoke eden gerçeği açıkladı!

Annesi Kara, Telegraph'a "Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor" dedi.

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