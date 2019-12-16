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  • Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper ...

içerdikleri ve mineraller sayesinde sağlığımıza katkıda bulunurlar. Özellikle geçiş mevsimlerinde besinlerden yararlanarak hastalığı atlatmak için binbir türlü yol aranır. bile bu 13 süper besini kendilerini kötü hissettiklerinde şifa kaynağı olarak görüyor. Bağışıklığınız düştüğünde ve belirtileri baş gösterdiğinde bu besinlere mutfağınızda yer açmanızı öneriyorlar. Peki hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İşte şifayı kaptığınız anda tüketmeniz gereken 13 mucizevi ...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:22
Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

içerdikleri ve mineraller sayesinde sağlığımıza katkıda bulunurlar. Özellikle geçiş mevsimlerinde besinlerden yararlanarak hastalığı atlatmak için binbir türlü yol aranır. bile bu 13 süper besini kendilerini kötü hissettiklerinde şifa kaynağı olarak görüyor. Bağışıklığınız düştüğünde ve belirtileri baş gösterdiğinde bu besinlere mutfağınızda yer açmanızı öneriyorlar. Peki hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İşte şifayı kaptığınız anda tüketmeniz gereken 13 mucizevi ...

Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

Hasta olduğunuzda vücudunuz mikroplara karşı savaşmak için daha fazla kaloriye ihtiyaç duyar ve beslenme şekliniz en etkili silahlardan bir tanesi haline gelir. Doğru bağışıklık sisteminizin ihtiyaç duyduğu desteği sağlarken aynı zamanda hastalığın rahatsız edici semptomlarının yok olmasına da yardımcı olur ve daha hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlayabilir.

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Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

Bağışıklık sistemimiz zayıfladığında ve hastalığa yakalandığımızda yardım almamız gereken 13 ! Üstelik bu durumlarında doktorların kendileri tarafından da tercih ediliyor.

Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

SOĞAN

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan antiviral ve antienflamatuar özelliklere sahip bir antioksidan olan kuersetini içeriyor. Bu özelliğinden ötürü de hasta olduğunuzda semptomların hafifletilmesinde ve vücuttaki iltihaplanmanın azaltılmasında etki gösteriyor.

Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

SARIMSAK

Bu güçlü soğuk algınlığıyla mücadelede yardımcı, ayrıca antibiyotik özelliği gösteren ve güçlü bir antioksidan olan allisin maddesini içeriyor. Advances in Therapy'de yayımlanan bir çalışmaya göre de sarımsak takviyesi alan kişilerin almayanlara kıyasla 4 ay boyunca daha az soğuk algınlığı yaşadığı ortaya kondu. Sarımsaktan maksimum şekilde fayda alabilmek ve bileşiği aktive edebilmek için kullanılabilir hale getirdikten sonra birkaç dakika bekletmelisiniz.

Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

TAVUK ÇORBASI

Çoğumuzun en sevdiği çorbalardan olan, özellikle de kış aylarının olmazsa olmazı tavuk çorbası bir dergide yayımlanan bir çalışmaya göre üst solunum yolları enfeksiyonlarının daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı oluyor. Tavuk çorbasındaki bazı bileşenlerin kombinasyonu vücutta enflamasyona neden olabilen beyaz kan hücrelerinin aktif hale gelmesini engelleyebiliyor.

Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 süper besin...

BAL

Doğal bir tatlandırıcı olan bal öksürüğün tedavisinde oldukça etkili. Ayrıca bitki çaylarına ilave edildiğinde bu çayların antioksidan kapasitelerini yükselttiği de biliniyor.

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