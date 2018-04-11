Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

Bakteriler oda sıcaklığında, yalnızca 20 dakikada sayılarını katlayabilirler. Farkına varmadan vücudumuza aldığımız bakteriler kusmayı, ishali, ateşi ve hatta daha da kötülerini tetikleyebilir. Dondurulmuş ve iyi pişirilmiş gıdalar (uygun bir şekilde hazırlanıp saklandıkları takdirde aşağıdakiler de dahil olmak üzere) genelde güvenlidir - ne de olsa dünyaya geldiğimizden beri yiyoruz. Ancak hastalık sebebi olabilecek bir şey yeme riskinizi azaltmak istiyorsanız eğer, bu yaygın suçluları tabaklarınızdan uzak tutun: