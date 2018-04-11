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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

Bakteriler oda sıcaklığında, yalnızca 20 dakikada sayılarını katlayabilirler. Farkına varmadan vücudumuza aldığımız bakteriler kusmayı, ishali, ateşi ve hatta daha da kötülerini tetikleyebilir. Dondurulmuş ve iyi pişirilmiş gıdalar (uygun bir şekilde hazırlanıp saklandıkları takdirde aşağıdakiler de dahil olmak üzere) genelde güvenlidir - ne de olsa dünyaya geldiğimizden beri yiyoruz. Ancak hastalık sebebi olabilecek bir şey yeme riskinizi azaltmak istiyorsanız eğer, bu yaygın suçluları tabaklarınızdan uzak tutun:

Giriş Tarihi: 11.04.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 11:19
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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ÇİĞ FİLİZLER

Birçok gıda uzmanı, alfalfa gibi çiğ filizleri bırakın yemeyi, dokunmaktan bile kaçınırlar. Çünkü alfalfa filizleri, koliform gibi bakteriler ile kirlenebilir ve bu filizlerin büyümelerini sağlayan şartlar, bakteri gelişimini hızlandırır.

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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ARTAN ÇORBALAR, YAHNİLER VE KIZARTMALAR

Tembellik yapıp yediğiniz artık yemeklerde nihayetinde hastalıklara sebep olan zararlı sporlar oluşabilir.

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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

ARTIK PİRİNÇ

Dünden kalan ınız, pirinç tarlalarından gelen ve piştikten sonra bile hayatta kalabilen toksin üreticisi Basilus cereus bakterilerine ev sahipliği yapıyor olabilir.

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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

PATATES, TON BALIĞI, YUMURTA SALATASI

Stafilokok gibi bakteriler, şarküterilerin, pikniklerin ve açık büfelerin vazgeçilmezi nemli, el değen yiyeceklerde büyümeye bayılırlar. Bu yüzden taze görünmeyen oda sıcaklığındaki salatalardan uzak durmak en iyisidir.

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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

MEYVE SALATALARI

Bir oturuşta yenen bir elmaya kıyasla, meyve salataları, birçok oturuşta birçok insan tarafından yenebilir; dolayısıyla daha çok patojene maruz kalınır bu da bakteri gelişimi için ideal bir durumdur.

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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

HAMBURGER

Tek bir parça et, işlem sırasında kirlendiğinde, genelde yalnızca dış yüzeyi kirlenir ve bu kısım da genelde bakterilerin ölebileceği sıcaklıklarda pişirilir. Ancak kıymadan yapılan burgerler söz konusu olduğunda, iş değişir. Çünkü kıymada farklı hayvanların eti bulunur ve yüzey bakterileri burgerin az pişen kısımlarında hayatta kalacak şekilde dağılırlar. Şaşırtıcı bir şekilde, yiyebileceğiniz en güvenli burgerler, muhtemelen fast-food zincirlerinde yapılanlardır. Çünkü bu restoranlar, gıda kaynaklı hastalıkları minimuma indirgemek adına tasarlanan sistemler kullanırlar.

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Dünden kalan ı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...
Dünden kalan pilavı sakın yemeyin! Bakın nelere yol açıyor...

SERİ ÜRETİM YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN SİPARİŞ GIDALAR

Yiyeceğe ne kadar çok el değerse ve restorandaki hazırlık süreci ne kadar karmaşıksa, gıda kaynaklı hastalıkların oluşum ihtimali de o kadar artar.

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