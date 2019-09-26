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açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

tüm dünyada hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Üstelik gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı halen artıyor. 'nün uluslararası araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da alışkanlıklarımız oluşturuyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal kanserden korunmak için nasıl bir beslenme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. İşte kanserden korunmanın yolları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:07
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

tüm dünyada hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Üstelik gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı halen artıyor. 'nün uluslararası araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da alışkanlıklarımız oluşturuyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal kanserden korunmak için nasıl bir beslenme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. İşte kanserden korunmanın yolları...

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

ÇOK ÇEŞİTLİ SEBZELER, MEYVELER TÜKETİN

Yapılan çalışmalar gün içinde yeterli meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere nazaran yüzde 10 daha az riski taşıdığını ortaya koydu. Kanserden korunmak için her gün mümkün olduğunca farklı renkte sebze ve meyveler tüketin.

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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

Çünkü ne kadar farklı renkle beslenirseniz, aldığınız antioksidan çeşidi o kadar fazla oluyor. Kadınlar günde 2-3 porsiyon, erkekler de 3-4 porsiyon meyve tüketmeliler. Sebzeler hem vitamin ve mineral hem de posa kaynağıdır.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

Posadan zengin özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özellik gösteriyor. Günde 2-3 kase kadar çiğ sebze ve 6-8 yemek kaşığı kadar zeytinyağlı veya pişmiş sebze tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Sebze ve meyvelerin "mevsiminde" olmasına özen gösterin.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

TAHIL VE KURUBAKLAGİLİ İHMAL ETMEYİN

Özellikle popüler diyetlerle beraber tek tip beslenmeye yönelim arttı. "Ancak iyi beslenmek demek, her besinden yeteri kadar yemek demektir. Yani tek tip besleniyorsanız, aslında kötü besleniyorsunuz demektir." uyarısında bulunan ve Diyet Uzmanı Özge Öçal sözlerine şöyle devam ediyor:

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

"Bu yüzden karbonhidratı hayatınızdan çıkarmayın. Ancak sadece 'kaliteli' dediğimiz, tam tahıl kaynaklarını ve kuru baklagilleri tüketin. Tahıllar B1 vitamini kaynağıdır. B1 vitamini hem vücudun enerji sisteminin çalışması için gereklidir, hem de mutluluk olarak bildiğimiz 'serotonin' hormonunun ön maddesidir.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Kanserden korunmanın tek yolu...

Sağlıklı olmak, fiziksel ve ruhsal olarak tam bir iyilik halinde olmaktır. Depresyon bağışıklık sistemimizi düşürerek, de dahil birçok sistemik hastalığın görülme riskini arttırabiliyor. Bu yüzden her gün tam buğday ekmek, yulaf, çorba ve bulgur gibi tahıl kaynaklarını, haftada minimum 2 gün de mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi kurubaklagil kaynaklarını tüketmeye özen gösterin.

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