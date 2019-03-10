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Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Besinleri sağlıksız yapan içerdiği maddeler ve tüketim şekilleri. Tavuk son derece sağlıklı bir besin ve protein kaynağıyken bol yağda kızarmış bir tavuk butu sağlığımızı tehdit eden son derece zararlı bir besin haline dönüşüyor. Mikrodalgada patlatılmış mısır gibi yiyeceklerin besin değerlerini öldüren ve onları sağlıksız, zararlı bir gıda haline dönüştüren pişirme tekniklerinden uzak durmalıyız. Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sayfa insan sağlığına zarar veren 30 besini ve içerdikleri zararlı maddeleri bakın nasıl sıralamış...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





