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  • Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Besinleri sağlıksız yapan içerdiği maddeler ve tüketim şekilleri. Tavuk son derece sağlıklı bir ve protein kaynağıyken bol yağda kızarmış bir tavuk butu sağlığımızı tehdit eden son derece zararlı bir besin haline dönüşüyor. Mikrodalgada patlatılmış mısır gibi yiyeceklerin besin değerlerini öldüren ve onları sağlıksız, zararlı bir gıda haline dönüştüren pişirme tekniklerinden uzak durmalıyız. Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sayfa insan sağlığına zarar veren 30 besini ve içerdikleri zararlı maddeleri bakın nasıl sıralamış...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 16:25
Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Sağlık düşmanı 30 açıklandı. Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com, açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti...

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Mikrodalga patlamış mısırı

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı! Zararlı bu besinleri her gün tüketiyoruz...

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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