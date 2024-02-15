Dünyanın en sağlıksız besini! Sofranızda zehir bulundurmayın...

Aşağıdaki liste, sağlığınıza zarar verebilecek ve zehirli etkilere sahip olan besinlerdir. Bu besinlerin tüketiminden mümkün olduğunca kaçınmalısınız çünkü size faydadan çok zarar getirebilirler. İşte asla yememeniz gereken o besinler: