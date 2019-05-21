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Dünyanın en besinlerini yediğiniz anda vücuda saçıyor!

Birçok fayda sağladığı gibi yenmesi bulunur. Bazı besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yendiği anda vücuda saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza zehir saçan besinler...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 10:54
Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

Birçok fayda sağladığı gibi yenmesi bulunur. Bazı besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yendiği anda vücuda saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza zehir saçan besinler...

Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

KİRPİ BALIĞI

Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir içeriyor. Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

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Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

KAJU

Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

HÁKARL

İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

PANGIUM EDULE (FUTBOL MEYVESİ)

Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir. Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır.

Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor. Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

SANNAKJİ (CANLI AHTAPOT)

Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

Dünyanın en tehlikeli besinlerini yediğiniz anda vücuda zehir saçıyor!

CASSAVA (MANYOK)

Bu kök sebze, yararlı maddeleri ve dirençli nişasta sağladığı için gelişmekte olan ülkelerde popüler bir yemektir.
Güney Amerika'ya özgü olan bu sebze, şimdi birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir. Fakat çiğ yenildiğinde, siyanür üretebilir (insan vücudu için ölümcül bir madde).

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