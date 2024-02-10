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Haberler Galeri Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: "Her gün bir tane..."
Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:04

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: "Her gün bir tane..."

Sağlıklı bir beslenme sistemi, herkes için en önemli "refah standartları" arasında yer alıyor. Fakat sağlıklı beslenirken sıkıcı bir beslenme sistemine sahip olmak zorunda değilsiniz. Lezzet dolu birkaç atıştırmalık alternatifi, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının da cevaplarından biri. İşte "dünyanın en uzun yaşayan insanları ne yiyor?" sorusunun cevab...

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane...

Dünyanın beş farklı bölgesi, dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" olarak adlandırılır ve en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yerlerdir. Bu beş ada, Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Yunanistan'da Ikaria Adası'dır.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane...

Araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, yaşam beklentisini yükseltse de, beslenme, hareketlilik ve stres düzeylerinin uzun ömrün sırrı olduğunu gösteriyor.


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Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane...

Bu bölgedeki insanlar sabah en ağır öğünlerini yedikleri ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri belirlendi. Aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı bıraktılar.



Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane...

"Mavi Bölge"de yaşayan insanların ya çok sık atıştırmadıklarını ya da tipik olarak bildiğimiz yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıklarını söyleyebiliriz.




Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı! Bilim insanları keşfetti: Her gün bir tane...

Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.





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