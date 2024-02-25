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Haberler Galeri Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:04

Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

Kemik kendini sürekli olarak yenileyen ve onaran canlı bir dokudur. Ne yazık ki 50 yaşından sonra kemikler yoğunluğunu ve gücünü kaybetmeye ve gözenekli hale gelmeye başlar, bu da osteoporoz adı verilen ve kemik kırılma riskini artıran bir kemik hastalığına yol açar. Kemikleri güçlü tutmak için özellikle iki besine ihtiyacımız vardır: kalsiyum ve D vitamini.

Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

Ancak vücudumuz kalsiyum üretemez, bu nedenle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek hayati önem taşır. D vitamini ise vücudun gıdalardaki kalsiyumu emmesine yardımcı olur ve kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. Çeşitli yiyecekler kemik sağlığını artırmaya yardımcı olabilir. İşte kemikleri güçlü tutmak için tüketebileceğiniz en etkili gıdalar…

Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

KURU İNCİR

Kuru incir, osteoporozun önlenmesine yardımcı olmak için birlikte çalışan mineraller olan hem kalsiyum hem de potasyum için iyi bir kaynaktır.

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Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

Kuru incir, sağlıklı bitki bazlı besinlerin (fitokimyasallar) yanı sıra hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilecek kimyasallar (antioksidanlar) içerir.

Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

BROKOLİ

Brokoli kalsiyumu ve kemik oluşumu ve kemik yoğunluğu kaybının önlenmesi için gerekli olanlar da dahil olmak üzere diğer sağlıklı besinleri kolayca emdiği göz önüne alındığında bu akıllıca bir seçimdir.

Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

Brokoli aynı zamanda kemik kaybına karşı korumada rol oynayan C vitamini açısından da zengindir. Brokoliyi çiğ veya pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Bazı kişiler çiğ brokolinin tadını sevmese de, bu şekilde tüketmek de aslında güvenlidir.

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