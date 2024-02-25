Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:04
Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....
Kemik kendini sürekli olarak yenileyen ve onaran canlı bir dokudur. Ne yazık ki 50 yaşından sonra kemikler yoğunluğunu ve gücünü kaybetmeye ve gözenekli hale gelmeye başlar, bu da osteoporoz adı verilen ve kemik kırılma riskini artıran bir kemik hastalığına yol açar. Kemikleri güçlü tutmak için özellikle iki besine ihtiyacımız vardır: kalsiyum ve D vitamini.