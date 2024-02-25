Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor! Hem kalsiyum hem de D vitamini deposu....

Ancak vücudumuz kalsiyum üretemez, bu nedenle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek hayati önem taşır. D vitamini ise vücudun gıdalardaki kalsiyumu emmesine yardımcı olur ve kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. Çeşitli yiyecekler kemik sağlığını artırmaya yardımcı olabilir. İşte kemikleri güçlü tutmak için tüketebileceğiniz en etkili gıdalar…