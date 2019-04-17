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  • E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı !

Cilt için en önemli vitaminlerin başında olan , cildin dermis tabasını yenileyerek kırışmasını ve kurumasını önler. Bilinen en güçlü antioksidanlardan olan E vitamini, kanserli hücrelerin oluşmasını engelleyen ve onları yok eden sağlığımız için en vitaminlerdendir. Peki E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini eksikliğinde vücudumuz nasıl sinyaller verir? nelerdir? , kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için gerekli olan E vitamini hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.04.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:51
E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için E vitaminine ihtiyaç vardır. Organ ve hücreleri serbest radikallere karşı koruyan tokoferoller ve tokotriyenoller maddelerden oluşur. E vitamini ayrıca vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Vücutta E vitamini emilimi azaldıkça eksiklik yaşanır ve ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar.

E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

Bazı yapılan araştırmalarda doğurganlığı artırmak için de vücutta bulunması gereken öneli bir vitamindir. İçerdiği güçlü antioksidan maddeler sayesinde organları yanı sıra cilt içinde önemli bir kaynaktır. Özellikle hücrelerin yenilenmesi için E vitaminine ihtiyaç duyulur. Yapılan araştırmalarda her 4 kişiden birinde bu eksiklik yaşanır. Metabolik sorunlarla belirti gösteren bu eksiklik için detaylı tetkikler gereklidir. Bu eksikliğin etkileyeceği durum sağlık açısından önemli olduğundan takviyeler uzman kontrolünde olmalıdır.

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E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

E VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Beyin sağlığını koruyarak unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.

- A, K, demir ve selenyum gibi vitaminlerin depolanmasında yardımcı olur.

- Vücuda giren yağları kontrol ederek damar tıkanıklığını önler. Bunun yanı sıra kötü kolesterol oluşumunu ve kap hastalıklarının riskini düşürür.

- Serbest radikalleri azaltarak organların hücrelerini ve bağışıklığı kuvvetlendirerek kansere karşı kalkan oluşturur.

- Kronik hastalıkların semptomlarını azaltır.

E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Hastalıklara çabuk yakalanma ve hastalık sürelerinin uzaması

- Beyinin sinirsel uyarıları almadığından denge problemlerinin yaşanması

- Kulak uğultulması ve çınlaması

- Cilt yüzeyinde ciddi hasarlar ortaya çıkması ve uzun süre iyileşmemesi

E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

- Yorgunluk vücutta halsizlik buna bağlı kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar

- Yeme bozukluğu ve sindirim problemlerine bağlı rahatsızlıkların artması

- Topukların, el içinin, dirsek ve dizlerde çabuk kuruma

- Göz içerisinde azalan vitamin net görme gibi durumların yaşanmasını sağlar.

E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

GÜNLÜK E VİTAMİNİ NE KADAR OLMALIDIR?

-14 yaş ve üzeri 15 milli gram

-Hamile olanların 15 milli gram doğum yapanların ise 19 milli gram

-Yetişkinlerin ise ortama gün içerisinde 15 - 20 miligram arası almalıdır.

E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

E VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN OLAN BESİNLER

-1 su bardağı ayçiçeği günlük E vitaminin yüzde 80'ini karşılar.

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