E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper sağlıklı besinler!

E VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Beyin sağlığını koruyarak unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.
- A, K, demir ve selenyum gibi vitaminlerin depolanmasında yardımcı olur.
- Vücuda giren yağları kontrol ederek damar tıkanıklığını önler. Bunun yanı sıra kötü kolesterol oluşumunu ve kap hastalıklarının riskini düşürür.
- Serbest radikalleri azaltarak organların hücrelerini ve bağışıklığı kuvvetlendirerek kansere karşı kalkan oluşturur.
- Kronik hastalıkların semptomlarını azaltır.