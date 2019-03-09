Eğer yediğiniz çikolatalarda bu lekeler varsa...
Her gün bu çikolataları severek tüketiyoruz. Ama bazen gözümüzden kaçan şeyler de olabiliyor. Her gün yediğimiz bu çikolataların üzerinde eğer bu beyaz lekeler varsa dikkat etmelisiniz.. Peki neden? İşte yiyeceklerde dikkat etmeniz durumlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2019
18:37
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019
18:44
Tükettiğimiz ambalajlı gıdaların üzerinde, son kullanma tarihleri yazıyor. O tarihe kadar o ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ama bazı istisna ürünler var ki onları da tarihi geçse dahi tüketebileceğiniz dönemler var. İşte o ürünler...
Paketli gıdaların ambalajlarında yazan son kullanım tarihlerinin o yiyeceklerin bozulduğu gün olduğunu düşünürüz. Ancak bazı gıdaları son kullanım tarihlerinden sonra da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kimisi birkaç hafta, kimisi ise aylarca güvenle yenebilecek bazı yiyecekleri sizin için derledik.
Kahvaltı gevreği
Kahvaltılık gevrekler paketleri açılmadığı takdirde, kutunun üzerindeki tarihten sonraki 6 ila 8 ay boyunca tüketilebilir. Paketi açılmış kahvaltılık gevrek ise 4 ila 6 ay boyunca taze kalır. Pişmiş yulaf lapası gibi kahvaltılıklar ise buzdolabında 4-5 gün dayanabilir.
Çiğ et ve tavuk
Çiğ et ve tavuk buzdolabında birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4 ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1 yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen etin lezzetini kaybedeceği konusunda uyarımızı da yapalım.
Yumurta
Yumurtaları kutuları üzerindeki tarihler ne olursa olsun, yumurtanızı satın aldıktan sonraki 3 ila 5 hafta içinde tüketebilirsiniz. Haşlanmış yumurtalar da buzdolabında 1 hafta kadar dayanabilir.
Yeşillikler
Ispanak, marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri ayıklanmış ve temizlenmiş halde alıyorsanız üstlerindeki tarihi çok geçmeden tüketmenizi tavsiye ederiz. Ancak eğer bunu yapamadıysanız ve yeşillikleriniz yumuşamaya başladıysa 5 ila 10 dakika buzlu suda bekletmek, sebzelerin yeniden canlanmasını sağlayacaktır.
Çiğ balık
Et ve tavuk gibi balık da dondurulduğunda 6 ila 9 ay gibi uzun bir süre dayanabilir. Füme balıklar dondurucuda 3 ila 6 ay dayanır. Dondurulmuş halde satın aldığınız balıklar ise buzu çözülmediği takdirde 10-12 ay dayanabilir. Konserve ton balığı ise kapağı açılmazsa son tüketim tarihinden sonraki 2 ila 5 yıl dayanabilir.