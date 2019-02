TRAFİKTE KIŞ KURALLARINA UYUN

Ülkemizde her gün yaklaşık 600, her saat 27 trafik kazası oluyor. Özellikle buzlu yolda kazalar ölüme bile neden olabiliyor. Aşırı hız, fazla yük taşımak, alkollü araç kullanmak ve bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak gibi birçok nedenle pek çok kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle özellikle kışın sisli günlerde far ayarlarını kontrol etmek, tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınmak (buzlanmanın etkisiyle aracın duruş mesafe kontrolünü artırmak gerekiyor), bisiklet ve motosiklet kullanırken mutlaka kask takmak, karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına dikkat etmek ve trafikte hoşgörülü olmak gibi basit önlemler hayat kurtarıyor.