Elma sirkesi hakkında bilinmeyenler...

KOLESTEROLÜ AZALTIYOR

Düzenli olarak tüketilen elma sirkesinin insanlarda yapılan araştırmalarda hem karaciğerde hem de iskelet kasında yağ birikimini engelleyerek toplam ve LDL kolesterol ile kan yağı olan trigliseridi düşürdüğü klinik olarak gösterilmiştir. Günde iki kere 30 ml tüketilen elma sirkesinin sekiz hafta kullanılması, kandaki toplam ve LDL kolestesterol üretimini engelleyerek kardiyovasküler hastalıkları önleyici etki sağlayabildiği açıklanmıştır. Elma sirkesi damarlarda plak oluşumunu önleyici antiplatelet agregasyonu aktivitesini başlattığı bildirilmiştir.



BEL ÇEVRESİ YAĞLARINI AZALTIYOR

Elma sirkesinin sağlıklı zayıflama üzerine etkisi iştahı dengelemek, insülin salınımını kontrol altına tutmak ve metabolizmayı düzenlemek üzerine etkilİ sonucu olduğu bildirilmektedir. Genelde öğün öncesi aç karnına elma sirkesi tüketimi yaygın olarak önerilmektedir. Çalışmalar öğün sırasında ve öğün sonrasında tüketilen elma sirkesinin yağ dokusundan zayıflamaya etkili olduğunu belirtmektedir.



