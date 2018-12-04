En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

Zamanın etkileri, stres, yanlış beslenme, çevresel ve genetik faktörler cildi yıpratıp yaşlandırıyor. Akne sorunu, cilt lekeleri, kırışıklık ve sarkma gibi olumsuzluklar pek çok insanın estetik görünümünü ve psikolojisini bozuyor. Bu sorunlar daha başlamadan, uzman kişilerce, cilt tipine uygun güvenilir ürünlerle gerçekleştirilen düzenli bakımlarla cilt daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı hale gelebiliyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, düzenli bakım yaptırmanın cilt sağlığına faydaları hakkında bilgi verdi.