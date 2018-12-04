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  • En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

En sık görülen problemlerine birebir çözüm bakın neler!

Giriş Tarihi: 04.12.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 16:39
En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

Zamanın etkileri, stres, yanlış beslenme, çevresel ve genetik faktörler cildi yıpratıp yaşlandırıyor. Akne sorunu, lekeleri, kırışıklık ve sarkma gibi olumsuzluklar pek çok insanın estetik görünümünü ve psikolojisini bozuyor. Bu sorunlar daha başlamadan, uzman kişilerce, cilt tipine uygun güvenilir ürünlerle gerçekleştirilen düzenli bakımlarla cilt daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı hale gelebiliyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, düzenli yaptırmanın cilt sağlığına faydaları hakkında bilgi verdi.

En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

SORUNLARI OLUŞMADAN ENGELLEYİN

Güzel ve sağlıklı bir görünümüne sahip olmak her yaştan kadın ve erkeğin genel arzusu olmayı sürdürmektedir. Işıltılı, canlı, pürüzsüz, bir cilt görünümü için cilt tipine uygun ürünlerle yapmak önemlidir. Düzenli aralıklarla yapılan cilt bakımıyla ileride yaşanabilecek leke, kırışıklık, sarkma gibi sorunların gecikmesi sağlanabilmektedir. Cilt tipine uygun bakımların doğru uygulanmasıyla birçok problem daha oluşmadan engellenebilir. En sık görülen 9 cilt sorunu ve uygulanan bakımlar şunlardır;

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En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

1.AKNE SORUNLARININ GİDERİLMESİ

Düzenli bakımlarla aknelerden kurtulabilirsiniz

Akne, siyah veya beyaz noktalar, kırmızı kabarcıklar, bazen de kistler şeklinde kendini gösteren bir dermatolojik problemdir. Kullanılan profesyonel ürünlerle yapılan arındırıcı bakımlarla akne probleminin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Uzman tarafından yapılan analizi ardından ciltteki siyah nokta ve tıkanmış olan gözenekler derinlemesine temizlenmektedir. Akneli cildin problemi olan sebum (yağ) salgısı da düzenleyici ürünlerle cilt arındırılıp, akne tedavisine destek sağlanmaktadır.

En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

2.LEKE TEDAVİSİ

En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

3.ANTİ-AGİNG ( YAŞLANMA KARŞITI)

Yaşlanma etkilerini durdurun

Yaş ilerledikçe cildin kolajen-elastin üretiminde azalma başlamakta ve böylelikle ciltte sarkmalar meydana gelmektedir. Yaşlanma belirtilerini azaltmak için serbest radikallerin verdiği zararı önleyen zengin vitaminler ve antioksidanlar içeren ürünler kullanılarak yapılan anti-aging bakımlarla cilde daha canlı, parlak görünüm verebilmek mümkün olabilmektedir.

En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

4.AÇIK GÖZENEK SORUNU

En sık görülen cilt problemlerine birebir çözüm bakın neler!

5.PİGMENT FARKLILIĞININ (CİLTTE RENK DEĞİŞİKLİĞİNİN) DENGELENMESİ

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