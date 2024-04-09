Erzincan'ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: "Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor"

Çeşit çeşit bazı yemeklerde çirişi kullandığını belirten vatandaşlar, "Ben bulduğum zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Dağlarda kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal. Bunu yemesi çok güzel. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor. Dağlarda yetişiyor ve doğal bir ürün" ifadelerini kullandı.