Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Erzincan'ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: "Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor"
Giriş Tarihi: 09.04.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:45

Erzincan'ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: "Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor"

Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı. Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan'da pazarcıların geçim kaynağı oluyor. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan'da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

İHA
Erzincan’ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor.

Erzincan’ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor

Bin bir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen vatandaşlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 50 liradan satıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erzincan’ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor

YEMEKLERE LEZZET KATIYOR
Yörede "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.
Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı İsa Kurt, bunun gibi dağ ürünlerinin tamamen şifa kaynağı olduğunun altını çizerek, "Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun yaşayanlar için bire bir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenlerde tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor."

Erzincan’ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor

Çeşit çeşit bazı yemeklerde çirişi kullandığını belirten vatandaşlar, "Ben bulduğum zaman hep alıyorum ve çorbasını yapıyorum, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum, ıspanak gibi pırasa gibi kullanıyorum. Dağlarda kendi halinde biten bir sebzemiz. Her derde deva. Hiç olmazsa köküne ilaç dökülmüyor. Tamamen doğal. Bunu yemesi çok güzel. Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor. Dağlarda yetişiyor ve doğal bir ürün" ifadelerini kullandı.

Erzincan’ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor

ÇİRİŞİN FAYDALARI NELERDİR?

Çiriş, içeriğindeki doğal iltihap karşıtı bileşikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltabilir. Bu sayede romatizma gibi iltihabın sebep olduğu birçok rahatsızlıkta rahatlatıcı etkiye sahiptir.

SON DAKİKA