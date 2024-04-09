Giriş Tarihi: 09.04.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
14:45
Erzincan'ın şifa deposu! Tüm dünya peşinde: "Vücudu tüm enfeksiyonlardan temizliyor"
Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı. Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan'da pazarcıların geçim kaynağı oluyor. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan'da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.