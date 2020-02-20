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Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

Evde çamaşır kurutuyorsanız aman dikkat! Odadaki nemin artması astım ve kronik akciğer hastalarını etkiliyor. Nemin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan 'küf' denilen mantarların yaydığı sporlar ise akciğer hastalıklarına neden oluyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:59
Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

Havaların soğuması ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar nedeniyle çamaşırlar da evlerinde kurutulmaya başlandı. ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal , kış aylarında kalorifer üzerinde ya da evin içinde çamaşır kurutmanın, solunum yolları hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

'AKCİĞERDE İLTİHABA NEDEN OLUYOR'

, çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 artırdığı kaydederek şöyle konuştu:

"Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Çamaşırlar odada kurutulduğu zaman aşırı derecede nem gelişiyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur. Hastanın var olan akciğer hastalığını kötü anlamda etkiler. Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür. Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar. Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı yaratabilir."

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Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

'AZ KULLANDIĞINIZ ODADA KURUTUN'
Dr. , kış aylarında kimsenin çamaşırını dışarıya asmak istemediğini söyleyerek şu anki teknolojide kurutma makineleri ya da çok yüksek devirlerde kurutan çamaşır makinelerinin mevcut olduğunu kaydetti. Bu yöntemleri uygulamanın dışında mutlaka çamaşırı dışarı ya da pencere pervazlarına asmanın önerilen yöntemler arasında olduğunu vurgulayan Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa yattığı odada bulunmaması gerekiyor. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor. Çamaşırları illa evde kurutacaksak mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.

Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

KOKULU DETERJAN KULLANMAYIN!
Özellikle astım ve kronik bronşit hastalarının, kokulu deterjanları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Dr. , "Yaydıkları keskin koku nedeniyle hastalara zarar veriyor. Mümkünse kokusuz deterjan kullanmak ve çamaşırları çok iyi durulamak başka bir yöntemdir. Bu tür hastalara ortaya çıkacak öksürük, ateş, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve hırıltılı solunum gibi şikayetler ortaya çıkarsa mutlaka Polikliniği'ne başvurmaları gerekiyorr" diye konuştu. Kaynak:Pembenar

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