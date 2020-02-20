Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

'AZ KULLANDIĞINIZ ODADA KURUTUN'

Dr. Başay, kış aylarında kimsenin çamaşırını dışarıya asmak istemediğini söyleyerek şu anki teknolojide kurutma makineleri ya da çok yüksek devirlerde kurutan çamaşır makinelerinin mevcut olduğunu kaydetti. Bu yöntemleri uygulamanın dışında mutlaka çamaşırı dışarı ya da pencere pervazlarına asmanın önerilen yöntemler arasında olduğunu vurgulayan Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa yattığı odada bulunmaması gerekiyor. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor. Çamaşırları illa evde kurutacaksak mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.