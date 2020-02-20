Evde çamaşır kurutanları bekleyen tehlike

KOKULU DETERJAN KULLANMAYIN!
Özellikle astım ve kronik bronşit hastalarının, kokulu deterjanları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Dr. Başay, "Yaydıkları keskin koku nedeniyle hastalara zarar veriyor. Mümkünse kokusuz deterjan kullanmak ve çamaşırları çok iyi durulamak başka bir yöntemdir. Bu tür hastalara ortaya çıkacak öksürük, ateş, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve hırıltılı solunum gibi şikayetler ortaya çıkarsa mutlaka Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne başvurmaları gerekiyorr" diye konuştu. Kaynak:Pembenar