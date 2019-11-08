Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Aksaray'da meydana gelen, otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda, bir grup veli tarafından yuhalanması haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu hareket ne vicdana ne de mantığa sığıyor.

Oysa biz 21 Eylül tarihinde yayınlanan haberimizde ebeveynleri uyarmış ve çocuğunuzun sınıfında özel gereksinimli bir öğrencinin olmasının çocukları için bir kazanım olduğunun altını çizmiştik.