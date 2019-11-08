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  • Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Aksaray'da meydana gelen, otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda, bir grup veli tarafından yuhalanması haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu hareket ne vicdana ne de mantığa sığıyor. Oysa biz 21 Eylül tarihinde yayınlanan haberimizde ebeveynleri uyarmış ve çocuğunuzun sınıfında özel gereksinimli bir öğrencinin olmasının çocukları için bir kazanım olduğunun altını çizmiştik. O halde gelin çoğumuzun haberdar bile olmadığı bu kaynaştırma programının içeriğini Özel Eğitim ve Konuşma Bozukluğu Uzmanı Sevda Karaca Al'dan öğrenelim.

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Giriş Tarihi: 08.11.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 14:16
Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Aksaray'da meydana gelen, otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda, bir grup veli tarafından yuhalanması haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu hareket ne vicdana ne de mantığa sığıyor.

Oysa biz 21 Eylül tarihinde yayınlanan haberimizde ebeveynleri uyarmış ve çocuğunuzun sınıfında özel gereksinimli bir öğrencinin olmasının çocukları için bir kazanım olduğunun altını çizmiştik.

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Meydana gelen bu olay gösteriyor ki, hepimizin bu yazıyı tekrar okuması gerekiyor. 'Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var' değil 'İyi ki çocuğum otizmli bir bireyle aynı sınıfı/okulu paylaşıyor' demeliyiz.

Ebeveynler çocuklarının sınıfında özel gereksinimli çocukları gördüklerinde endişelenmeye başlıyor. Oysa bu kaynaştırma programı hem normal gelişen çocuk hem de özel gereksinimli çocuk için çok faydalı. Hoşgörü, yardımlaşma, model olma ve ahlaki anlayışı geliştirdiği gibi çocuklara lider olma ve sorumluluk duygusu da kazandırır

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Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! Bir ebeveynin bu cümleyi kurması ne kadar can yakıcı değil mi? Okullar açıldığından beri buna benzeyen pek çok cümleyi anne-babalardan duyuyorum. Çünkü hiçbirimiz özel eğitim gerektiren çocuklarla aynı sınıflarda büyümedik. Onlarla bir arada olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Oysa aynı marketten alışveriş yapıyoruz. Siz ya da hiperaktivite bozukluğu yaşayanlar için ayrı marketlerin olduğunu duydunuz mu? O halde neden çocuklarımızla aynı sınıfta olmasınlar?

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Korku ve endişelerimizi bir kenara bırakıp çocuklarımızın bir arada yaşama kültürü yakalayabilmeleri için onlara yardımcı olmalıyız. Çünkü eğitim bütün çocukların hakkı. Bu konuda hem öğretmenler hem veliler hem de eğitim kurumlarının yöneticilerinin ortak bir dil yakalaması gerekiyor. Geleceğimiz için bu şart!

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

Üstelik 1983 yılından beri ülkemizde "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu" ile kaynaştırma programı uygulanıyor. Ancak aradan geçen 36 yıla rağmen hâlâ bu çocuklar okullarda kabul görmüyor. O halde gelin çoğumuzun haberdar bile olmadığı bu kaynaştırma programının içeriğini Özel Eğitim ve Konuşma Bozukluğu Uzmanı Sevda Karaca Al'dan öğrenelim.

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

- Kaynaştırma eğitimi nedir ve bu eğitimin amacı nedir?

- Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde normal gelişim gösteren akranları ile birlikte gereksinimleri desteklenerek sürdürmesidir. Ülkemizde, kaynaştırma 1983'te yürürlüğe giren "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu" ile uygulanmaya başladı. Amaç, çocuğun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve akranları ile birlikte öğrenme, birlikte olma, etkileşim kurmak, sınıfa ait olma, sınıfta kabul görme ve sosyal kabullerini artırmak.

Eyvah, çocuğumun sınıfında bir otizmli var! değil İyi ki çocuğum otizmli bireylerle yaşamayı öğreniyor demeliyiz

- Peki, bu eğitim nasıl uygulanıyor?

- Üç farklı uygulama şekli var. Tam Zamanlı Kaynaştırma: Öğrencinin kaydı normal sınıfta ve öğrenci tam gün boyunca sınıfta akranlarıyla eğitim alır. Yarı Zamanlı Kaynaştırma: Öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfında ve özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim alır. Tersine Kaynaştırma: Yetersizlikleri olmayan bireyler isterlerse, özellikle okul öncesi eğitimde, yakında kaynaştırma uygulaması yapan bir özel eğitim okuluna açılacak kayıt yaptırabilirler. Bu da tersine kaynaştırmadır.

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