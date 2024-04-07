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Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 11:59

Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

Mutfak gereçlerinden ev mobilyalarına ve hatta çocuk oyuncaklarına kadar mikroplastikler her yerdedir; ancak siz onları göremezsiniz. Belki de en endişe verici olanı, bu malzemenin küçük parçacıklarının yiyeceklerimize, suyumuza ve soluduğumuz havaya bile karışmasıdır. Araştırmacılar, aslında ortalama bir kişinin haftada 5 gram plastik tükettiğini, bunun da bir kredi kartı yemeye eşdeğer olduğunu söylüyor.

Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

Araştırmalar mikroplastiklerin kanser, kalp hastalığı ve demans gibi birçok hastalıkla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Buna karşın bilim insanları uzun vadeli etkilerinin hala bir gizem olduğunu söylüyor.

Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

Peki evinizde onlardan nasıl kaçınabilirsiniz? Uzmanlara sorduk...

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Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

TEMİZLİK YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Evinizin aralıklarında biriken tozlar bile, genişliği 5 mm'den küçük olan mikroplastik parçacıklar içerebilir. 2019'da bilim insanları, her saat başı yaklaşık 16 bit mikroplastikin solunum yollarımıza girdiğini tahmin ediyordu.

Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

Kaçınılmaz olarak, bunların bir kısmı, fazlasıyla zaman geçirdiğimiz kendi evlerimizde maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Yani teorik olarak, düzenli olarak süpürmek ve toz almak, daha fazla mikroplastik yutmanızı engellemeye yardımcı olabilir.

Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

Ancak temizlik esnasında kullandığınız malzemelere dikkat edin çünkü farkında olmadan sorunu daha da kötü hale getiriyor olabilirsiniz. Araştırmalar, süngerler, mikrofiber bezler ve suni liflerden yapılmış mutfak fırçaları gibi temizlik malzemelerinin, siz onları kullandıkça mikroplastik saçtığını gösteriyor.

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