Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...

Kaçınılmaz olarak, bunların bir kısmı, fazlasıyla zaman geçirdiğimiz kendi evlerimizde maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Yani teorik olarak, düzenli olarak süpürmek ve toz almak, daha fazla mikroplastik yutmanızı engellemeye yardımcı olabilir.