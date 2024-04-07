Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
11:59
Farkında olmadan plastik yiyor olabilirsiniz! Evdeki bu alanlara dikkat...
Mutfak gereçlerinden ev mobilyalarına ve hatta çocuk oyuncaklarına kadar mikroplastikler her yerdedir; ancak siz onları göremezsiniz. Belki de en endişe verici olanı, bu malzemenin küçük parçacıklarının yiyeceklerimize, suyumuza ve soluduğumuz havaya bile karışmasıdır. Araştırmacılar, aslında ortalama bir kişinin haftada 5 gram plastik tükettiğini, bunun da bir kredi kartı yemeye eşdeğer olduğunu söylüyor.