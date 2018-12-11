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Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Giriş Tarihi: 11.12.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 09:01
Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Cilde sürülen bitki yağları, zayıflamak için içilen bitki çayları ve bitkisel ilaçların bilinçsizce kullanımı sağlığımız için risk oluşturduğunu dile getiren Beslenme ve Fitoterapi uzmanı Başak İnsel " Bilinçsiz tüketilen her şey gibi bitkisel yöntemlerle karşı önemli uyarılarda bulundu.

Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Her şeyin fazlası gibi bitkinin de dozajının çok önemli olduğunu dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, gereğinden fazla kullanılan maddelerin vücudumuzda kalıcı hasar yapabileceğini söyledi. İnsel sözlerini söyle sürdürdü: "En çok tartışılan örneklerden biri yaprağı çayıdır. Form çaylarında sıkça karışımıza çıkan Sinemaki, özellikle kabızlık tedavisinde sıklıkla kullanılıyor.

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Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Ancak 3 haftadan fazla tüketilmesi durumunda bağırsakta kalıcı tembelliğe sebep olup kronik kabızlığı daha da fazla tetikleyebilir.

Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

ise soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile diyabet üzerine olumlu etkileri biliniyor.

Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Ancak bu şifalı bitki, safra salgısını artırdığı için safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olanların uzman kontrolünde tüketmesi şarttır.

Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Ek olarak her türlü tedavi de bitkiyi analizleri yapılmış güvenilir kaynaklardan, bir uzmana danışarak tüketmek hem zararı yok etmek hem de yararı maksimuma çıkarmak açısından çok önemli."

Faydalı diye bolca tüketiyoruz ama o organa zarar veriyormuş!

Bitki çayları nasıl kullanılır?

Havaların soğuması ile kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle bu mevsimde hastalıklardan korunmak için bitki çayları tüketimi artıyor.

Bu tür çayların düzenli kullanımının tedavi olabileceğini dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, "İnsanımızdaki büyük problemin hızlı çözüm vaad eden tedavi yöntemlerine yönelip sabırla düzenli bitki çayı tüketiminde başarılı olamamaları olduğunu ve hastalık başımıza gelmeden korunma yöntemi olarak bitki çaylarının öneminin farkında olmadığımızı" söyledi.

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