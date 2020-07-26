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Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan

Kimyasal yapısı 17. yüzyıla kadar anlaşılmamış olmasına rağmen, minerali binlerce yıldır biliniyordu. Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse kalsiyum içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 06:51
Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

Kimyasal yapısı 17. yüzyıla kadar anlaşılmamış olmasına rağmen, minerali binlerce yıldır biliniyordu. Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse kalsiyum içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan deposu bu besinleri sizler için derledik...

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Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

ÇİĞ SÜT

1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kaynakları bulunur.

Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

BADEM

1 avuç: 76 mg

Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

FASULYELER VE MERCİMEK

Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

Faydasını yaşlılıkta göreceksiniz! İşte kemikleri çelik gibi yapan besin

BROKOLİ

½ fincan pişmiş: 93 mg

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