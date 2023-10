Kuşburnu

İyi bir C vitamini kaynağıdır. Kuru öksürük ve soğuk algınlığı, grip ile savaşmaya yardımcı olur. Uzmanlara göre doğal bir şekilde hazırlanmış kuşburnu marmeladı, bir adet portakaldan 2 kat daha fazla C vitamini içerir. Bir çay kaşığı kuşburnu posası yaklaşık 60 mg C vitamini desteği sağlar. Vücuda dinçlik verir ve bakterilerle savaşır.