Gelişme çağındaki bireyler için vücut egzersizlerinin önemi!

Ergenlerde genelde hızlı sonuç alabilmek adına, kaslı bir vücuda sahip olabilmek için ağır kilolarla bilinçsiz bir şekilde antrenman yapılabiliyor. Bu tür bilinçsiz egzersizler vücutta eklemlere, kaslara ve tendonlara aşırı derecede yük bindiren uygulamalar olabiliyor. Bu tip uygulamalar ergen bireylerin gelişimlerine olumsuz yönde etki ettiği gibi kalıcı hasarlarda bırakabiliyor. Fakat şu bilinmelidir ki vücut ağırlığıyla ya da düşük ağırlık fazla tekrara yönelik yapılan çalışmalarda da istenilen kaslı vücuda ulaşılabilir. Yapılan egzersizler de önemli olan kaldırdığınız kilonun fazlalığı değil, postüre dikkat ederek yapılan egzersizin doğru açılarda ve kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Bu şekilde yaptığınız egzersizler de vücuda, ekleme ya da tendonlara hiçbir şekilde aşırı yükleme yapmaz aynı zamanda gelişimi de doğal akışında sağlar ve ergen bireylerin de gelişimlerini olumsuz yönde etkilemez.