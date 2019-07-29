Gelişme çağındaki bireyler için vücut egzersizlerinin önemi!

Vücut geliştirmeye ve spor yapmaya merak sarmış bireylerde duruş bozukluğuna dikkat çeken Arifcan Şanal, " Yanlış ve ağır kilo uygulaması; omuzların önde olmasına, omuzlarda daralmaya, trapez kaslarının aşırı derecede öne çıkmasına yol açmaktadır. Böyle olduğu zaman da bireyler kendilerini güzel bir görüntüye kavuştuğunu zannetmektedir. Fakat hareket açısını azaltır, hantallaştırır, vücut adeta balon gibi şiş bir görüntüye sahip olur. Fit bir vücudun aksine hareketler de yavaşlık, görüntü olarak ta şiş, hantal bir vücuda sahip olurlar. Bu yüzden bilinçsiz ağırlık çalışmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. "Kalıcı postür bozukluğuna neden olmamak için antrenman esnasında seçilen ağırlığın miktarı bireyin egzersizi yaparken postürünü bozmayacak ve doğru açıda çalışmasını engellemeyecek kilolar da olmalıdır" dedi.