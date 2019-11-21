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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! için...

Birçok insan fazla kilolarından kurtulmak için farklı yollar deniyor. için diyetten cerrahi müdahaleye kadar birçok farklı yöntem bulunuyor. Ancak bunlara gelmeden, kilo vermenize yarımcı olacak bazı besinler de var. Üstelik hem lezzetli, hem de günlük beslenme programınıza kolayca dahil edebileceğiniz besinler bunlar! İşte kilo vermek, göbek eritmek isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:48
Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

Kışın metabolizmanız iyice yavaşlıyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte hareketsizlik de istenmeyen kilolara neden oluyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

METABOLİZMA HIZLANDIRICI BESİNLER

Zencefil: Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

Acı biber: Acı bibere acılığını veren kapsaisin vücut sıcaklığını yükselterek iştahın frenlenmesine ve tokluğun uzamasına, metabolizmayı hızlandırarak, yakılan kaloriyi artırmaya yardımcı oluyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

Sirke: Sirke ilave edilen yemekler vücutta karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı oluyor. Besinlerin mideye geçişini yavaşlatarak uzun süre tok kalmayı sağlıyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

Yeşil çay: Yeşil çay metabolizmayı hızlandırdığı düşünülen epigallokateşingallat polifenolünü içeriyor. Bu bileşik, tok hissetmemizi sağlayan hormonun artışından da sorumlu.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

Yüksek kafein içeriği ile birlikte günde 2-3 fincan tüketerek vücudun daha fazla çalışmasına ve daha fazla kalori yakımına yardımcı oluyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin! Kilo vermek için...

Koyu kahve: Kahve içeriğindeki kafein sayesinde metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Özellikle egzersizden 15-20 dakika önce içilen şekersiz bir kahve egzersiz sırasında metabolizma hızını da arttırarak, yağ yakımını sağlıyor.

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