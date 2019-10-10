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  • Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

karşı nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

Soğuk havaların etkisiyle genellikle kapalı alanlarda geçirilen süre artıyor. Bu da ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor. Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklığı güçlü tutmaktan geçiyor. Hastalığa yakalanmadan ya da ilk belirtiler ortaya çıktığında doğru beslenerek önleyici tedbirler almak önem taşıyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan besinler hakkında bilgi verdi. Peki karşı nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:02
Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

Soğuk havaların etkisiyle genellikle kapalı alanlarda geçirilen süre artıyor. Bu da ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor. Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklığı güçlü tutmaktan geçiyor. Hastalığa yakalanmadan ya da ilk belirtiler ortaya çıktığında doğru beslenerek önleyici tedbirler almak önem taşıyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan besinler hakkında bilgi verdi. Peki karşı nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler...

Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

GRİP SAVAR BESİNLER

Kış mevsimi itibariyle ve soğuk algınlığı sıklıkla karşılaşılan şikayetlerin başında gelir. Zayıflayan bağışıklık, yetersiz beslenme ile de birleşince soğuk havalarda soğuk algınlığı ve gribe yakalanmak kaçınılmaz olmaktadır.

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Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

Bu hastalıklar özellikle çocuklar, hamileler ve 65 yaş üstü yetişkinler için tehlike oluşturabilmektedir. Bu nedenle gribe karşı korunmada ve ilk belirtiler ortaya çıktığında önlem almak gerekmektedir. ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan bitki ve besinlerden bazıları şunlardır;

Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

PROBİYOTİKLER

Bağırsak florasının dengelenmesi bağışıklık sistemini destekleyeceği gibi özellikle fermente sebzede ve suyunda bulunan laktik asit bakterileri enfeksiyon ile mücadelede yardımcı olmaktadır. Bağırsak florasının düzenlenmesinde probiyotikleri tamamlayan bir diğer mekanizma da prebiyotiklerdir.

Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

Kalın bağırsaklarda yaşayan probiyotikler, prebiyotikleri besin kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Soğan, enginar, sarımsak, hindiba, şeker pancarı, brokoli, pırasa, yer elması, avokado, balkabağı, ev yapımı yoğurt, tatlı patates, turp en iyi prebiyotik kaynaklarındandır.

Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Bağışıklığı ve beyaz kan hücrelerini uyararak griple mücadelede büyük destek olmaktadır. Yeterince meyve ve sebze tüketmek; gerekli durumda hekim tavsiyesiyle C vitamini desteği almak önemlidir. Bu gıdaların organik olanlarını tüketmek gerekmektedir.

Gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler

Yemeklerle birlikte alındığında biyo-yararlılığı artırır, gıdalardaki demir emilimini hem maksimuma çıkarır, hem de olası bir mide rahatsızlığını önler. En yüksek C vitamini barındıran başlıca besinler şunlardır: Brokoli, kivi, portakal, biber çeşitleri, ananas, pembe greyfurt.

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