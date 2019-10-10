Soğuk havaların etkisiyle genellikle kapalı alanlarda geçirilen süre artıyor. Bu da grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor. Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklığı güçlü tutmaktan geçiyor. Hastalığa yakalanmadan ya da ilk belirtiler ortaya çıktığında doğru beslenerek önleyici tedbirler almak önem taşıyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan besinler hakkında bilgi verdi. Peki gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler...