C VİTAMİNİ

C vitamini yalnızca güçlü bir bağışıklık kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda tendonların, damarların, kıkırdağın ve bağ dokuların onarımı için gereklidir. Serbest radikallerle savaşan iyi bir antioksidan kaynağı olan C vitamini, demir emilimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda C vitamini, diş ve cilt sağlığına faydaları ile de güçlü ve şaşırtıcı etkileri ile bilinmektedir.