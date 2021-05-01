Güçlü bir bağışıklık için, süt ve süt ürünlerinden vazgeçmeyin

KANSER İÇİN UMUT KAYNAĞI:

Birçok araştırmada kefirin kanser başlamasını yavaşlatma, tümör oluşum aktivitesini önleyici etkisi olduğu bildirilmiştir. Kefirde suda çözünebilen bir glukogalaktan ve kefir tanelerinin üremesi ile ortaya çıkan kefiranin adlı bir bileşenin kanser hücreleri oluşumunu önleyici ya da geciktirici etkisinin güçlü etkileri keşfedilmiştir



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜZENLER:

Kefir tanelerinin sütte yarattığı fermentasyon sayesinde hastalık etmeni olan zararlı bakterilerin üremesini önlediği kanıtlanmıştır. Mide ve bağırsak sistemi üzerinde bağışıklık sistemini bozan maddelerin de üretimini baskıladığı da bilinir. İyi bağışıklık sistemine sahip olmak için günde bir su bardağı kefirin altı hafta düzenli tüketilmesi gerektiği de belirtilmektedir.

