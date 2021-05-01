Güçlü bir bağışıklık için, süt ve süt ürünlerinden vazgeçmeyin

HER ANA ÖĞÜNDE YOĞURT
Yoğurt, kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli besin öğelerini içermesinin yanı sıra biyolojik değeri yüksek hayvansal protein içeriğine sahiptir. Çünkü süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi fazlasıyla artar. Yoğurdun fermentasyona bağlı olarak folik asit, B12 vitamini, niasin, magnezyum ve çinko düzeyi süte kıyasla daha fazladır. Düzenli yoğurt tüketimi sağlanarak özellikle çocuklar ve gençler için önerilen günlük A vitamini, folik asit, B12 vitamini, kalsiyum ve magnezyumun önemli bir bölümü karşılanabilir.