Güçlü bir bağışıklık için, süt ve süt ürünlerinden vazgeçmeyin

HER GÜN 1 VEYA 2 BARDAK SÜT İÇİN



Süt, çocuklarda büyüme ve gelişme, gençlerde ve yetişkinlerde ise sağlıklı kemik dokusunun devamlılığı için her gün düzenli olarak tüketilmesi gereken mükemmel bir besindir. Yapısında bulunan immünoglobülinler, enzimler, büyüme hormonları, büyüme faktörleri ve bakteri üremesini önleyici öğeleri içermesinden dolayı sağlığa olumlu birçok etkinliğe sahiptir. Hayatımızın her döneminde önemli bir yere sahip olan süt, hayvansal protein, kalsiyum, fosfor, A vitamini ve B2 vitamini için iyi bir kaynaktır.