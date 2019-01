Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

C VİTAMİNİ, VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIR KANSERE KARŞI KORUR



Sanıldığının aksine C vitamini sadece grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Vücut direncini artırmak için sıklıkla kullanılan C vitamininin birçok çalışmada kansere karşı koruyucu etkisi de gösterilmiştir. Antioksidan etkisi ile sağlıklı yaşamda önemli bir role sahiptir.



C vitamini düzeyini arttırmak için tüketilmesi gereken besinlerin başında maydanoz ve yeşil biber gelir. Özellikle yüksek oranda C vitamini içeren maydanoz vücutta oluşan serbest radikallerle savaşta oldukça başarılıdır. Aynı zamanda vücuttan fazla suyun atılmasına da yardımcı olur. C vitamini oranı yüksek olan yeşil biberin de her gün kahvaltı ve salatalarla tüketilmesi önerilir.