Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER KANSEROJEN MADDELERİN ETKİSİNİ AZALTIR



A vitamini kaynakları içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucu etki gösterir. Vücutta oluşan kanserojen maddelerin etkisini azaltarak vücudu korur. Göz ve beyin içinde faydalı pek çok vitamin içeren havuç, içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucudur. Her gün çiğ şekilde ya da salatalarda havuç tüketmek faydalıdır.



A vitamini kaynağı brokoli de kolon, meme ve akciğer gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucudur. Obezite ve pek çok kronik hastalık için etkili olan brokoli, yüksek antioksidan ve omega 3 içeriği ile kansere karşı savaşta da oldukça etkilidir.