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Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli vitaminleri ve vitamin kaynağı besinleri anlattı. İşte kanserden koruyan mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 17:39
Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

E VİTAMİNİ VÜCUTTAN TOKSİK MADDELERİ ATAR

Vücudun sağlıklı gelişmesi için önemli bir kaynak olan E vitamini, kansere karşı koruyucu vitaminlerin başında geliyor. E vitamini vücudu toksik maddelerden arındırır ve serbest radikaller ile savaşmasına yardımcı olur.

Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

Fıstık, antioksidan ve kansere karşı organları koruyucu etkisi bulunan E vitamini kaynağı bir besindir.

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Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

Her gün 1 avuç kadar tüketildiğinde vücuda omega 3-6 ve 9 sağlar ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. E vitamini kaynağı hakiki zeytinyağı da her gün 1 yemek kaşığı kadar tüketildiğinde omega 6-9 ile kansere karşı önleyici özelliktedir. Özellikle salata ya da yemeklere sonradan eklenen zeytinyağı daha etkilidir.

Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

B VİTAMİNİ KAYNAKLARI KANSERE KARŞI SAVUNMA SİSTEMİNİ DESTEKLER

Vücudun olmasa olmazı B vitamini, kansere karşı savunma sistemini destekler. B vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve koruyucu etkisini arttırır. Yemeklerin içinde tüketilen ya da sote şekilde yenebilen mantar ve zeytinyağı birleştiğinde kanser hücrelerine karşı artı koruyucu etki sağlar.

Ancak mantarın kaynağı güvenilir yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir. Kansere karşı etkili B vitamini kaynağı kuru baklagillerden nohut da kansere karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir. En yararlı kuru baklagillerden nohudun haftada en az 2 defa tüketilmesi gerekir.

Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER KANSEROJEN MADDELERİN ETKİSİNİ AZALTIR

A vitamini kaynakları içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucu etki gösterir. Vücutta oluşan kanserojen maddelerin etkisini azaltarak vücudu korur. Göz ve beyin içinde faydalı pek çok vitamin içeren havuç, içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucudur. Her gün çiğ şekilde ya da salatalarda havuç tüketmek faydalıdır.

A vitamini kaynağı brokoli de kolon, meme ve akciğer gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucudur. Obezite ve pek çok kronik hastalık için etkili olan brokoli, yüksek antioksidan ve omega 3 içeriği ile kansere karşı savaşta da oldukça etkilidir.

Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

C VİTAMİNİ, VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIR KANSERE KARŞI KORUR

Sanıldığının aksine C vitamini sadece grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Vücut direncini artırmak için sıklıkla kullanılan C vitamininin birçok çalışmada kansere karşı koruyucu etkisi de gösterilmiştir. Antioksidan etkisi ile sağlıklı yaşamda önemli bir role sahiptir.

C vitamini düzeyini arttırmak için tüketilmesi gereken besinlerin başında maydanoz ve yeşil biber gelir. Özellikle yüksek oranda C vitamini içeren maydanoz vücutta oluşan serbest radikallerle savaşta oldukça başarılıdır. Aynı zamanda vücuttan fazla suyun atılmasına da yardımcı olur. C vitamini oranı yüksek olan yeşil biberin de her gün kahvaltı ve salatalarla tüketilmesi önerilir.

Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

KANSERDEN KORUYAN 9 MUCİZE YİYECEK

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler...

AHUDUDU

Vücuttaki toksin maddeleri dışarı atar, kanı temizler. Vücuda dinçlik verir. Ateş düşürücü etkisi nedeniyle ateşli hastalıklarda faydalıdır. Romatizma, nıkris, kansızlık ve verem hastalıklarına karşı yararlıdır. İdrar söktürücü özelliğiyle kabızlığı giderir.

Olgunlaşmış, taze ahududu bol miktarda A vitamini barındırır ve çok faydalıdır. Dokuları sıkılaştırıcı ve güçlendirici etkisi vardır.

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