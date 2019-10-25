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Günde iki bardak içenler dikkat!

Dünyada günlük ortalama kişi başı tüketimi 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay ve kırmızı çay olarak beş çeşittir. Çayın vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle içeriğindeki flavonoidler güçlü antioksidan etki göstererek bazı oksidatif olan enzimleri yok ederek iltihap önleyici aktivite göstermektedirler. Antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:14
Günde iki bardak çay içenler dikkat!

Dünyada günlük ortalama kişi başı tüketimi 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay ve kırmızı çay olarak beş çeşittir. Çayın vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle içeriğindeki flavonoidler güçlü antioksidan etki göstererek bazı oksidatif olan enzimleri yok ederek iltihap önleyici aktivite göstermektedirler. Antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir?

Günde iki bardak çay içenler dikkat!

, kimi zaman yemekten sonra içilir, kimi zaman da dostlarla edilen iki kelama eşlik eder. Bu nedenle toplumumuzda en fazla tüketilen içeceklerin başında gelir. Peki, çay yararlı mı yoksa zararlı mıdır?

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Günde iki bardak çay içenler dikkat!

İşte, bu soru bilim dünyasını ikiye ayırmış durumda.

Günde iki bardak çay içenler dikkat!

Siyah çayın bilinmeyen 9 yararı ortaya çıktı. İşte siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış o yararları:

Günde iki bardak çay içenler dikkat!

Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler, bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını engelliyor.

Günde iki bardak çay içenler dikkat!

Ayrıca siyah çaydaki polifenol, DNA hasarını engelliyor.

Günde iki bardak çay içenler dikkat!

Günde 3-4 fincan içen bir insana inme inmesi oranı, 1 fincan çay içen insana göre %21 azalıyor.

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