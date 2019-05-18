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  • Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

Günlük hayatta tükettiğimiz şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

Yaza sağlıklı ve fit bir vücutla girmek isteyenler kendilerine uygun listelerini araştırmaya başladı bile. diyeti de bunlardan biri. Kalori hesabı yapılarak oluşturulan diyet listelerine asla girmemesi gereken besinleri merak ediyor musunuz? Günlük hayatta tükettiğimiz kalorilerini bilmek diyet yaparken işinizi çok kolaylaştıracak. Sizin için derlediğimiz haberimizde birçok besinin kalorilerini bulabilirsiniz. Son zamanların en popüler lezzetlerinden biri olan lokma da bu listede var. İşte sağlıklı ve sağlıksız ama lezzetli olan besinlerin ... Tercih sizin...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 15:14
Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

Yaza sağlıklı ve fit bir vücutla girmek isteyenler kendilerine uygun listelerini araştırmaya başladı bile. diyeti de bunlardan biri. Kalori hesabı yapılarak oluşturulan diyet listelerine asla girmemesi gereken besinleri merak ediyor musunuz? Günlük hayatta tükettiğimiz kalorilerini bilmek diyet yaparken işinizi çok kolaylaştıracak. Sizin için derlediğimiz haberimizde birçok besinin kalorilerini bulabilirsiniz. Son zamanların en popüler lezzetlerinden biri olan lokma da bu listede var. İşte sağlıklı ve sağlıksız ama lezzetli olan besinlerin ... Tercih sizin...

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

BAKLAVA: 90 GRAM AĞIRLIĞINDAKİ 1 DİLİM BAKLAVA YAKLAŞIK 260

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Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

KADAYIF: 100 GR BİR PORSİYONU 244

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

KEMALPAŞA: 1 ADET 84

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

SÜTLAÇ: 299

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

LOKMA 1 ADET: 105

1 adet lokma 5 küp şekere eş değerdir. 1 adet lokmadan alınan kaloriyi 10 dk koşu veya 25 dk yürüyüş ile harcayabilirsiniz

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorileri şaşırtıyor! İşte besinlerin kalorileri

MEYVELER

ELMA 1 ADET: 60

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