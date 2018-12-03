Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Migrenin; hafif ağrı olarak başlayıp şiddetli zonklama şeklinde kendini gösterebilir. Baş ve boyun bölgesine etki eder. Migren kısa süreli de olabilir fakat saatlerce hatta günlerce süren migren ağrıları da vardır. Bunun sebeplerinden biri de migreni tetikleyen besinlerdir.