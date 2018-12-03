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Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 19:19
Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Migren nörolojik bir hastalıktır. Şiddetli baş ağrısı ile birlikte başlayan migren saatlerce hatta günlerce sürebilir.

Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Migren hastalarının migren ağrısını tetikleyen besinlerin tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir.

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Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen migren, daha çok kadınlarda görülmektedir. Yapılan araştırmalar yetişkin nüfusun %70'inin dönem dönem baş ağrısına yakalandığını göstermektedir.

Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Migrenin; hafif olarak başlayıp şiddetli zonklama şeklinde kendini gösterebilir. Baş ve boyun bölgesine etki eder. Migren kısa süreli de olabilir fakat saatlerce hatta günlerce süren migren ağrıları da vardır. Bunun sebeplerinden biri de migreni tetikleyen besinlerdir.

Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

Araştırmalara göre vücut kitle indeksi normalin üstünde olan insanlarda migren ataklarının daha sık olduğu gözlemlenmiştir. Kilo fazlası olanlarda migren artışının gözlemlenmesi beslenmenin de etkisi olduğunu göstermektedir.

Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

, kahve ve çikolata bilinen başlıca migren tetikleyici yiyeceklerdir. Fakat migreni tetikleyen yiyecekler bunlarla sınırlı değildir.

Günü kabusa çeviren hastalık...İşte tetikleyen besinler!

MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLER HANGİLERİ?

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