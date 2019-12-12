Hafızayı yenileyen mucize besin...

Stres, kötü alışkanlıklar ve yaş; hafızayı etkileyen önemli unsurlardandır. Özellikle besinlerden aldığımız vitaminler beyin gelişimini desteklerken yaşlılığa bağlı hafıza kaybını azaltır. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…