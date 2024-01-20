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Haberler Galeri Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 14:12

Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı

Vücut tarafından üretilemeyen vitaminler arasında yer alan B12 vitamini, eksikliği durumunda yorgunluk, halsizlik, unutkanlık gibi günlük hayatı zora sokan şikayetlere neden oluyor. B12 vitamin eksikliğini giderebilmek için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Peki, hangi besinler B12 eksikliğini gideriyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren B12 eksikliğine iyi gelecek besinler...

Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı

PEYNİR:

En iyi kalsiyum kaynaklarından biri olan peynir, B grubu vitaminleri içerdiği için B12 eksikliğini gideriyor.

Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı

Kemik sağlığını destekleyen peynir, enerji üretimine katkıda bulunduğu için vücut yorgunluğunu alıyor.

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Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı

MANTAR:

Düşük kalorili olması nedeniyle diyet sürecinde ve sağlıklı beslenme rutini oluşturulduğunda tüketilmesi önerilen mantar, en iyi protein kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı

Yüksek miktarda B12 içerdiği için haftada iki kez tüketilmesi durumunda B12 eksikliğini tamamen bitiriyor.Yapılan çalışmalar, haftada iki kez tüketilen mantarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve kış hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor.

Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı

SÜT:

Kalsiyum, protein, D vitamini içeren süt aynı zamanda B12 içeriyor.

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