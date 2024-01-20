Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
14:12
Haftada 2 kez yediğinizde B12 depolarını arşa çıkarıyor! Üstelik gelmiş geçmiş en iyi protein kaynağı
Vücut tarafından üretilemeyen vitaminler arasında yer alan B12 vitamini, eksikliği durumunda yorgunluk, halsizlik, unutkanlık gibi günlük hayatı zora sokan şikayetlere neden oluyor. B12 vitamin eksikliğini giderebilmek için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Peki, hangi besinler B12 eksikliğini gideriyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren B12 eksikliğine iyi gelecek besinler...